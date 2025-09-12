Microsoft i OpenAI mijenjaju uvjete partnerstva, otvara se put restrukturiranju i burzi

Microsoft je u OpenAI uložio milijardu dolara 2019., a potom još 10 milijardi početkom 2023. godine. Prethodni sporazum davao je Microsoftu ekskluzivna prava za prodaju OpenAI-jevih alata putem Azurea te privilegirani pristup njihovoj tehnologiji, piše CNN.

Detalji novih komercijalnih aranžmana zasad nisu objavljeni, a kompanije pregovaraju o konačnom ugovoru. Prema planu, OpenAI bi trebao prijeći na uobičajeniju korporativnu strukturu, što bi otvorilo put prikupljanju kapitala na burzi i daljnjem financiranju razvoja umjetne inteligencije . Na put mu jedino može stati Elon Musk koji je ranije tužio OpenAI zbog 'izdaje izvorne odluke tvrtke'.

Iako je Microsoft bio označen kao jedini pružatelj računalne infrastrukture OpenAI-ju, taj je monopol ove godine ublažen. OpenAI je pokrenuo vlastiti podatkovni centar Stargate i sklopio ugovore vrijedne 300 milijardi dolara s Oracleom, kao i zaseban sporazum o cloud uslugama s Googleom.

Kako prihod OpenAI-ja raste u milijardama, tvrtka traži širu mrežu partnera i povećava računalne kapacitete. Istodobno, Microsoft nastoji zadržati pristup njihovoj tehnologiji i u slučaju da OpenAI jednog dana proglasi kako su njegovi modeli dostigli 'razinu inteligencije sličnu ljudskoj', trenutak koji bi prema sadašnjim uvjetima značio kraj postojećeg partnerstva.

Prema internoj bilješci predsjednika upravnog odbora OpenAI-ja Breta Taylora, prema sadašnjim uvjetima neprofitna ruka organizacije dobila bi više od 100 milijardi dolara, otprilike 20 posto od ciljanih 500 milijardi koliko OpenAI traži na privatnim tržištima. Time bi postao jedan od najbogatijih neprofitnih subjekata na svijetu.

Koliki će udio u OpenAI-ju Microsoft zadržati te hoće li i dalje imati ekskluzivan pristup najnovijim modelima, zasad nije poznato. Restrukturiranje moraju odobriti i sudovi Kalifornije i Delawarea. Tvrtka se nada dovršiti proces do kraja godine jer u protivnom riskira gubitak milijardi dolara vezanih uz rokove financiranja.