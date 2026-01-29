Meta Platforms se kladi na AI agente i naše podatke

'U 2025. godini obnovili smo temelje našeg AI programa. Tijekom nadolazećih mjeseci počet ćemo isporučivati ​​naše nove modele i proizvode... i očekujem da ćemo tijekom nove godine postupno pomicati granice', rekao je Zuckerberg investitorima.

Mark Zuckerberg najavio je kako će korisnici Meta Platformsa za nekoliko mjeseci početi viđati nove modele umjetne inteligencije i proizvode te tvrtke.

Nije ponudio konkretne vremenske rokove ili proizvode, ali je istaknuo trgovinu vođenu umjetnom inteligencijom kao posebno područje fokusa za Metu.

'Novi agentski alati za kupovinu omogućit će ljudima pronalaženje pravog skupa proizvoda među tvrtka u našem katalogu', istaknuo je Zuckerberg, a prenosi Tech Crunch.

Google i OpenAI izgradili su platforme za agentske transakcije, a tvrtke poput Stripea i Ubera potpisale su ugovor kao partneri.

Jedinstveno vrijedan pristup podacima

No, dok su drugi laboratoriji za umjetnu inteligenciju već izgradili značajnu tehničku infrastrukturu, Meta vjeruje kako će se njezin pristup osobnim podacima pokazati jedinstveno vrijednim.

'Počinjemo vidjeti obećanje umjetne inteligencije koja razumije naš osobni kontekst, uključujući našu povijest, naše interese, naš sadržaj i naše odnose.

Puno toga što agente čini vrijednima je jedinstveni kontekst koji mogu vidjeti i vjerujemo da će Meta moći pružiti jedinstveno osobno iskustvo', rekao je Zuckerberg.

U prosincu je Meta preuzela Manus, tvrtku za razvoj agenata opće namjene. Pritom su najavili kako će nastaviti prodavati Manusovu uslugu, kao i integrirati ju u svoje proizvode.

Izvješće o poslovnim rezultatima Mete za prošlo tromjesečje otkrilo je značajan porast potrošnje na novu infrastrukturu. Očekuju između 115 i 135 milijardi dolara ukupnih kapitalnih izdataka tijekom 2026., u odnosu na 72 mlrd. USD u 2025.

Nagli porast pripisan je povećanim ulaganjima za podršku osnovnom poslovanju Meta Superintelligence Labsa, između ostalog.

Iako značajna, brojka je i dalje manja od projiciranih 600 mlrd. USD, koliko je Zuckerberg navodno predvidio za infrastrukturne izdatke Mete do 2028.

Investitori su ranije kritizirali Metu zbog toga što nije jasno navela kako će se njezino ogromno ulaganje u umjetnu inteligenciju prenijeti na poslovne rezultate tvrtke.

'Ovo će biti velika godina za isporuku osobne superinteligencije, ubrzanje našeg poslovanja, izgradnju infrastrukture za budućnost i oblikovanje načina na koji će naša tvrtka raditi u budućnosti“, poručio im je Zuckerberg.