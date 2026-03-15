prethodila svađa

Policija otkrila detalje strašnog zločina u Austriji: Poznato zašto je Hrvat ubio Afganistanca

I.J./Hina

15.03.2026 u 16:00

Austrijska policija, ilustracija Izvor: EPA / Autor: ERWIN SCHERIAU
Bionic
Reading

Policija je u austrijskom Linzu uhitila hrvatskog državljanina zbog osnovane sumnje da je nožem usmrtio jednog i teže ozlijedio drugog Afganistanca, priopćeno je u nedjelju.

Kako prenosi agencija APA 34-godišnji državljanin Hrvatske je u subotu predvečer u središtu Linza nožem ozlijedio Afganistanca te nakon toga napao i drugog koji je nedugo potom od posljedica ozljeda preminuo u bolnici.

Policija je priopćila kako je napadu prethodila verbalna prepirka između Hrvata i trojice Afganistanaca. Nakon toga je osumnjičeni otišao kući i svojoj supruzi najavio pokolj. Supruga je obavijestila policiju no u međuvremenu je osumnjičeni izvršio napad.

vezane vijesti

Sukobio se s vozačem

Dnevnik Kronen Zeitung piše, pozivajući se na iskaze svjedoka, kako je do sukoba došlo kada se osumnjičeni sukobio sa starijim vozačem koji mu je zatrubio kada je ovaj iznenada izišao na kolnik.

Nakon toga su trojica Afganistanaca koja su se slučajno našla na tom mjestu, starijem vozaču priskočili u pomoć. Osumnjičeni je tada zaprijetio da će "dovesti svoje prijatelje".

Kako opisuju mediji, osumnjičen je nedugo potom trojicu napao s leđa te nakon što je prvog ubo u vrat druga dvojica su se dala u bijeg ali se jedan spotaknuo i pao nakon čega mu je osumnjičeni zadao smrtonosne ubode nožem.

Osumnjičenog je privela policija kojoj je priznao djelo te je kao motiv naveo psihičko oboljenje.

Policija je priopćila kako se prilikom svađe koja je prethodila napadu osumnjičeni izražavao ksenofobično i izvikivao rasističke uvrede.

"No nemamo spoznaja da je osumnjičen radikalan bilo u desnom bilo u lijevom smjeru", rekao je jedan glasnogovornik policije.

Kako prenose mediji, osumnjičeni hrvatski državljanin je rođen u Austriji i već je osuđivan zbog nasilja i krađa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ORUŽANA PREPUCAVANJA

Iz MORH-a napali Milanovića: Otkrio si vojnu tajnu, to je izdaja!
Tinejdžeru iz Bjelovara opečeno 95 posto tijela, bori se za život. Spominje se TikTok izazov
FOTO Politički dvoboj na ulicama Budimpešte: Orban i Magyar održali skupove u isto vrijeme

najpopularnije

Još vijesti