MET OFFICE

Nastavak opasnog trenda: 2026. će vjerojatno biti 1,4 stupnja Celzija toplija od 1850-1900.

L. Š. / Hina

18.12.2025 u 10:48

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Sljedeća godina bit će vjerojatno četvrta godina zaredom u kojoj su globalne temperature 1,4 stupnja Celzija više od predindustrijskog razdoblja, objavio je britanski meteorološki ured (Met Office)

U godišnjoj prognozi prosječnih globalnih temperatura, Met Office je rekao da će 2026. biti procijenjenih 1,46 stupnjeva iznad početne vrijednosti iz 1850.-1900. jer se nastavlja 'val' zagrijavanja. To je ispod 1,55 stupnjeva zabilježenih u najtoplijoj godini, 2024., ali bi moglo staviti 2026. na popis četiri najtoplije godine otkad postoje mjerenja, i četvrtu zaredom u kojoj se prelazi prag od 1,4 stupnja.

Prošla godina, 2024., bila je prva koja je premašila prag od 1,5 stupnjeva na koliko su se zemlje Pariškim sporazumom dogovorile pokušati ograničiti globalno zagrijavanje kako bi izbjegle njegove najopasnije posljedice. Moguće je da će se sličan scenarij ponoviti i u 2026.

vezane vijesti

Profesor Adam Scaife, koji vodi tim koji stoji iza prognoza britanskog meteorološkog ureda rekao je: 'Prošle tri godine su sve vjerojatno prešle 1,4 stupnjeva i očekujemo da će 2026. biti četvrta kojoj će se to dogoditi.'

Nick Dunstone iz meteorološkog ureda kazao je da je u 2024. 'zabilježeno prvo privremeno premašivanje praga od 1,5 stupnjeva Celzija, a naša prognoza za 2026. sugerira da je to ponovno moguće.' 'Ovo naglašava koliko se brzo sada približavamo cilju Pariškog sporazuma od 1,5 stupnjeva Celzija', dodao je.

U Pariškom klimatskom sporazumu postignutom 2015. zemlje su se obvezale obuzdati globalno zagrijavanje znatno ispod 2 stupnja iznad predindustrijskih razina i uložiti napore da zadrže porast na 1,5 stupnjeva kako bi pokušale izbjeći najgore posljedice porasta razine mora, suša, poplava, toplinskih valova i ekstremnih oluja uzrokovanih klimatskim promjenama.

Znanstvenici upozoravaju na sve teže posljedice većeg zagrijavanja i smanjenu sposobnost ljudi i prirode da se prilagode promjenama, pri čemu svaki djelić stupnja čini razliku u izbjegavanju najgorih posljedica klimatskih promjena. No UN je upozorio da je svijet i dalje na putu zagrijavanja od 2,8 stupnjeva prema trenutnim politikama, ili oko 2,3 do 2,5 stupnjeva ako se provedu sve obećane mjere zemalja.

Ranije ove godine, Svjetska meteorološka organizacija procijenila je da su trenutne razine globalnog zagrijavanja, izvan temperaturnih fluktuacija između godina, 1,37 stupnjeva iznad prosjeka za razdoblje 1850.-1900.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEKI NOVI TRENDOVI

NEKI NOVI TRENDOVI

Riječi godine su 'vibe coding', 'slop' i 'paradruštveno'. I sve ih povezuje jedna stvar
ZAŠTITA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Brišete povijest pregledavanja? Online trag ostaje, evo što drugi prikupljaju i znaju o vama
globalna utrka

globalna utrka

O jednom europskom igraču ovise Nvidia i američki AI bum: Europa ima tajno oružje protiv Trumpa?

najpopularnije

Još vijesti