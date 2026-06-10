Maja i Zrinka Blažević: male rituale treba znati vidjeti, a Xiaomi 17T Pro ih zna uhvatiti

U vremenu u kojem svakodnevnica često prolazi prebrzo, najdragocjeniji trenuci rijetko dolaze najavljeni. Oni se događaju tiho, nenametljivo i spontano – u pogledu, osmijehu, boji, pokretu ruke, teksturi, atmosferi prostora ili u nekoliko minuta koje odlučimo odvojiti samo za sebe. Upravo u tim malim, naizgled običnim trenucima često se krije najveća ljepota. No da bismo ih doista doživjeli, prvo ih moramo znati primijetiti. A zatim i zabilježiti

Maja i Zrinka Blažević, osnivačice brenda Materia, svoj su poslovni i privatni svijet izgradile upravo oko te ideje: oko pažnje prema sebi, ritualima, estetici, ravnoteži i detaljima. Materia je na domaćem tržištu najpoznatija po matchi, napitku od samljevenih listića zelenog čaja, no za njih ona nikada nije bila samo proizvod. Matcha je postala simbol svjesnijeg načina života, trenutka predaha i male svakodnevne odluke da se dan započne ili nastavi s više prisutnosti. Kako same opisuju, “Materia je moderan wellbeing brend koji promovira uravnotežen životni stil, dugovječnost i ljubav prema sebi – namijenjen je svima koji traže funkcionalne proizvode za podršku vlastitom wellbeingu.” Ta definicija puno govori o onome što stoji iza brenda. Materia nije nastala kao klasična priča o napitku, već iz osobne potrebe za boljim osjećajem, više energije i drugačijim odnosom prema vlastitoj svakodnevici. Maja ističe da se ideja razvila iz vrlo osobnog iskustva i istraživanja svega što joj je moglo pomoći u intenzivnom privatnom i poslovnom ritmu. U izazovnom razdoblju počela je istraživati namirnice, rituale i wellbeing prakse koje bi joj dale više energije, ali i osjećaj unutarnjeg balansa. Upravo se iz tog procesa počela rađati Materia.

Njezin prvi susret s matchom dogodio se u Japanu, u Kyotu, prije desetak godina. Ondje ju je prvi put probala u tradicionalnom ryokanu, gdje je bila poslužena kao piće dobrodošlice. Taj trenutak nije bio glasan, velik ili dramatičan. Bio je tih, poseban i drugačiji. Kasnije, kada je u užurbanom životnom ritmu tražila nešto što joj može pružiti energiju, ali i pomoći da uspori, matcha se prirodno uklopila u njezinu svakodnevicu. “Kao mami troje djece i u to vrijeme operativnoj pomajci još troje djece, stalno sam tražila načine kako si mogu pomoći i dobiti dodatnu energiju koja mi treba. Također, tu je bila i osobna potreba da usporim i uvedem svjesnije rituale u svakodnevicu – tu se matcha savršeno uklopila,” kaže Maja. Upravo se u toj rečenici nalazi srž Materie. To nije brend koji govori o savršenstvu, nego o ravnoteži. Ne o velikim promjenama preko noći, nego o malim odlukama koje se ponavljaju svaki dan. O nekoliko minuta ujutro. O svjesnom početku dana. O boji, mirisu, teksturi i osjećaju koji jedan ritual može donijeti. Za Maju i Zrinku matcha je puno više od alternative kavi. One je opisuju kao iskustvo koje istovremeno budi i smiruje. Za razliku od brzog naleta energije koji često povezujemo s kavom, matcha donosi stabilniji, dugotrajniji i nježniji osjećaj fokusa. Taj osjećaj nazivaju “calm euphoria” – mirna euforija. “Opisale bismo ga osjećajem koji se naziva ‘calm euphoria’. To je poput nježnog reseta usred dana: fokusiranije smo, prisutnije i više povezane sa sobom. Obje jutro započinjemo šalicom matche i ne možemo više ni zamisliti dan bez tog rituala,” objašnjavaju.

No Materia nije samo priča o učinku matche. Jednako važan dio njezina identiteta čini estetika. Način na koji se matcha priprema, kako izgleda u šalici, kako se zelena boja mijenja u dodiru s vodom, kako se stvara pjena, kako svjetlo pada na površinu napitka – sve su to elementi koji čine iskustvo. Maja i Zrinka dobro znaju da se emocija često prenosi upravo kroz detalje. Zato u Materia matchi svaki vizual ima svoju ulogu. Fotografija nije samo dokumentacija proizvoda, nego produžetak osjećaja koji brend želi prenijeti. Prirodno svjetlo, teksture, boje, atmosfera, ambalaža, prostor i spontani trenuci stvaraju vizualni jezik koji publika razumije intuitivno. U svijetu u kojem se brendovi sve više doživljavaju kroz slike i video, sposobnost da se pravi trenutak uhvati autentično postaje jednako važna kao i sam proizvod. “Jako su važne jer vjerujemo da način na koji nešto doživljavamo vizualno utječe i na osjećaj koji stvara. Želimo da Materia izgleda smirujuće, čisto i sofisticirano, ali i toplo i pristupačno. Atmosfera je veliki dio cijelog iskustva,” kažu Maja i Zrinka o važnosti estetike, boja, tekstura i atmosfere. Upravo zato se njihova priča prirodno povezuje s novim Xiaomi 17T Pro. Jer ako Materia živi kroz detalje, onda joj je potreban uređaj koji ih zna prepoznati, približiti i zabilježiti. Ne samo tehnički precizno, nego i emocionalno uvjerljivo. Xiaomi 17T Pro dolazi kao Kralj detalja – uređaj stvoren za trenutke koje ne želimo propustiti. Njegova snaga nije samo u tome da uhvati ono što je ispred kamere, nego da približi ono što inače lako promakne: teksturu pjene, nijansu zelene boje, pokret metlice, odsjaj svjetla na šalici, izraz lica u spontanom razgovoru, atmosferu prostora ili mali trenutak mira koji se dogodi između dvije obaveze. Maja i Zrinka posebno ističu da ih je kod matche privukla filozofija koja stoji iza nje: prisutnost, usporavanje i pažnja prema detaljima. “Ritualan proces pripreme, meditativan zvuk metlice dok se matcha sjedinjuje s vodom. Divna zelena boja, nježan okus i najviše od svega, prekrasan osjećaj i energija koju pruža,” opisuju.

To je upravo ona vrsta trenutka za koju je važna kamera koja zna vidjeti više. Kod pripreme matche nema velikog spektakla. Nema pozornice, reflektora ni savršeno režirane scene. Postoje samo ruke, prah, voda, pokret, boja, pjena, para i mir. Ali baš u tim elementima krije se cijela priča. Kralj detalja ne traži spektakl da bi stvorio snažnu fotografiju. On spektakl pronalazi u malim stvarima.

Za brend poput Materie to je iznimno važno. Njihova komunikacija ne počiva na agresivnim porukama, nego na osjećaju. Publika mora kroz fotografiju gotovo osjetiti atmosferu, teksturu i energiju trenutka. Zato dobro uhvaćen kadar za njih nije samo tehnički ispravna slika, već vizual koji prenosi emociju. “Fotografija nam je jako važna jer prenosi emociju brže od riječi. Kroz vizuale ljudi osjete atmosferu brenda i povežu se s njim na intuitivnoj razini,” ističu.

Xiaomi 17T Pro se tu pozicionira kao prirodan alat za stvaranje sadržaja. Njegova Leica kamera i napredne telefoto mogućnosti omogućuju da se prizori uhvate iz nove perspektive, bez gubitka atmosfere i bez potrebe da se naruši prirodnost trenutka. Posebno važnu ulogu ima Leica Live Moment, za zadržavanje osjećaja autentičnosti i živosti u portretima. Xiaomi 17T serija podržava 5x optički zoom za savršene, tople portrete, dok AI Ultra Zoom omogućuje povećanje do 120x za hvatanje i najmanjih detalja. U svakodnevnom radu Maje i Zrinke to znači da se mogu uhvatiti upravo oni prizori koji čine razliku: tekstura pjene na matchi, intenzitet zelene boje, detalj ambalaže, pokret ruke tijekom pripreme, svjetlo u prostoru, osmijeh u razgovoru ili atmosfera iza kulisa. To nisu detalji koji samo “uljepšavaju” sadržaj. To su detalji koji stvaraju identitet brenda. Na pitanje kako bi slogan Kralj detalja povezale s Materiom, Maja i Zrinka odgovaraju vrlo jasno: “Materia je brend koji živi kroz detalje – od kvalitete proizvoda do načina serviranja, izgleda ambalaže, fotografije i atmosfere koju stvaramo. Upravo detalji čine razliku između običnog proizvoda i iskustva koje ljudi pamte.”

Upravo ta misao može se prenijeti i na Xiaomi 17T Pro. Jer moderni pametni telefon više nije samo uređaj koji bilježi. On je alat kojim oblikujemo sjećanja, pričamo priče, gradimo vizualni identitet i dijelimo ono što nam je važno. U rukama stvaratelja sadržaja, poduzetnika, kreativaca ili ljudi koji jednostavno vole lijepo uhvaćene trenutke, kamera postaje produžetak načina na koji gledamo svijet. A Maja i Zrinka svijet gledaju kroz detalje. Kroz rituale. Kroz svjetlo. Kroz osjećaj. Kroz trenutke koji nisu nužno savršeni, ali su stvarni. Zato njihova priča pokazuje što slogan Kralj detalja znači u praksi. To nije samo obećanje o snažnoj kameri. To je sposobnost da se uhvati ono što inače nestane: mali pokret, nijansa boje, tekstura, pogled, atmosfera. Xiaomi 17T Pro omogućuje da se takvi trenuci ne izgube u brzini dana, nego da ostanu zabilježeni upravo onakvi kakvi jesu – živi, topli i puni značenja.

Xiaomi 17T Pro: Kralj detalja stvoren za sve što trenutak čini posebnim Xiaomi 17T Pro osmišljen je za korisnike koji od pametnog telefona očekuju više od dobre fotografije. U središtu njegove priče nalazi se ideja da svaki trenutak ima svoje detalje – a da ih prava kamera mora moći uhvatiti, približiti i sačuvati. Bilo da je riječ o portretu, sportskom događaju, putovanju, koncertu, svakodnevnom ritualu ili stvaranju sadržaja za društvene mreže, Xiaomi 17T Pro želi biti uređaj koji ne propušta ono najvažnije. Ključni adut je napredni Leica TeleMaster sustav, razvijen za telefoto izvrsnost u različitim scenarijima. Uz Leica Summilux optičke leće, Xiaomi 17T Pro donosi niz mogućnosti koje korisniku daju veću slobodu u stvaranju fotografija i videa. Tele-Portrait omogućuje izražajne portrete, Telemacro otvara prostor za snimanje detalja izbliza, AI Ultra Zoom približava udaljene prizore, dok Tele-Live Moment donosi živost trenucima koji bi inače ostali samo jedan statičan kadar.

Posebno je važan 5x optički zoom za Live trenutke. U praksi to znači da korisnik može uhvatiti prizor koji se odvija u daljini, a da pritom zadrži jasnoću, atmosferu i kontekst. Kod sportskih događaja, primjerice, 5x zoom donosi idealnu ravnotežu: dovoljno približava akciju, ali ne sužava kadar toliko da bi bilo teško pratiti pokret. U lifestyle scenarijima, poput rada s proizvodima, hrane, mode ili rituala, 5x zoom omogućuje drugačiju, intimniju perspektivu – onu koja naglašava teksture, slojeve i emociju. AI Ultra Zoom dodatno proširuje mogućnosti snimanja jer se aktivira pri 20x povećanju i omogućuje povećanje do 120x. To Xiaomi 17T Pro pretvara u uređaj koji korisniku daje mogućnost da istraži prizor izvan onoga što se vidi na prvi pogled. Udaljeni detalji, arhitektura, scena, izraz lica, tekstura ili predmet u prostoru postaju bliži i jasniji. No Xiaomi 17T Pro nije samo telefon za udaljene prizore. Njegova snaga jednako dolazi do izražaja u blizini. U portretima. U spontanim fotografijama. U stvaranju sadržaja koji mora izgledati prirodno, a istovremeno kvalitetno. Leica Live Moment dodaje fotografiji osjećaj života – onaj mali pomak, izraz, promjenu svjetla ili gestu koja običan kadar pretvara u uspomenu. Za Maju i Zrinku to je posebno relevantno. One u svom radu često bilježe spontane trenutke: pripremu matche, detalje proizvoda, atmosferu prostora, “behind the scenes” situacije i prizore koji prirodno prenose osjećaj brenda. Takvi trenuci ne mogu se uvijek ponoviti. Ako se osmijeh dogodi jednom, ako se pjena savršeno oblikuje samo u jednom trenutku ili ako svjetlo padne pod pravim kutem samo nekoliko sekundi, kamera mora biti spremna.

Zato Xiaomi 17T Pro nije samo tehnološki alat, nego i kreativni partner. On omogućuje stvarateljima da se manje bave ograničenjima uređaja, a više samim trenutkom. Kada je kamera brza, pouzdana i sposobna uhvatiti detalje, korisnik se može prepustiti prizoru. Može promatrati, reagirati, stvarati i dijeliti. Drugi važan element Xiaomi 17T Pro iskustva je zaslon. Model donosi veliki 6,83-inčni zaslon s maksimalnom frekvencijom osvježavanja od 144 Hz, što omogućuje iznimno fluidno korištenje, ugodno gledanje sadržaja i preciznije pregledavanje fotografija i videa. Za uređaj koji je snažno usmjeren na fotografiju i stvaranje sadržaja, zaslon je gotovo jednako važan kao i kamera. Tek kada korisnik na ekranu jasno vidi boje, kontrast, teksturu i pokret, može do kraja procijeniti ono što je snimio. Posebno se ističe Xiaomi EyeCare Shield, sustav namijenjen udobnijem i sigurnijem gledanju. U današnje vrijeme, kada oči provode tisuće sati godišnje pred ekranima, zaštita očiju postaje važan dio korisničkog iskustva. Xiaomi EyeCare Shield kombinira hardverske značajke za zaštitu očiju, poput smanjene plave svjetlosti, niskog treperenja, profesionalnog prikaza boja i visoke frekvencije osvježavanja, s inteligentnim prilagodbama koje uzimaju u obzir prostor, vrijeme i korisničke navike. Zaslon se tako ne prilagođava samo sadržaju, nego i načinu na koji korisnik živi. Ambijentalno osvjetljenje, doba dana, duljina korištenja i osobne preferencije postaju dio iskustva. To je važno za sve koji telefon koriste intenzivno – za posao, komunikaciju, gledanje videa, uređivanje fotografija, čitanje ili stvaranje sadržaja. Xiaomi 17T Pro donosi i snažnu bateriju od 7000 mAh, najveću Xiaomi bateriju za globalna tržišta, uz 100 W žično i 50 W bežično HyperCharge punjenje. U svakodnevici to znači veću slobodu. Korisnik može dulje snimati, fotografirati, gledati sadržaj, raditi i komunicirati bez stalnog razmišljanja o punjaču. Za stvaratelje sadržaja, putnike, poduzetnike i sve koji su stalno u pokretu, baterija nije samo specifikacija – ona je sigurnost da će uređaj izdržati tempo dana. Xiaomi 17T Pro tako spaja ono što je korisnicima danas najvažnije: naprednu kameru, snažan zoom, kvalitetan zaslon, zaštitu očiju, veliku bateriju, brzo punjenje i vrhunske performanse. No njegova prava vrijednost dolazi do izražaja kada se sve te značajke spoje u stvarnom životu.