Xiaomi najavljuje svoj debi na IFA 2026 i potvrđuje dugoročnu predanost Europi

Umjesto jednokratnog pojavljivanja, Xiaomi je IFA 2026 predstavio kao pozornicu na kojoj će, po prvi put, pokazati europskoj publici kako nastaje njihov pametni ekosustav "Human × Car × Home" — te je najavio da će neka od najvećih predstavljanja biti odgođena za izložbeni prostor u rujnu.

"Europa nije tržište koje samo posjećujemo. To je regija u kojoj slušamo, učimo i gradimo", rekao je Zeng Hua, direktor odnosa s javnošću za zapadnu Europu u Xiaomi Grupi. "Dolazak na IFA-u važan je korak na tom putu. Veselimo se što ćemo u rujnu pokazati kako Xiaomijev pametni ekosustav 'Human × Car × Home' može donijeti AI izvan pojedinačnih uređaja i u svakodnevni život. Cijelu priču čuvamo za Berlin, ali danas taj razgovor počinje."

Produbljivanje Xiaomijevog europskog utjecaja kroz lokalne inovacije

Europa je u središtu globalnih inovacija u potrošačkoj tehnologiji, industrijskom dizajnu, automobilskoj industriji i pametnom domu — i važna je za Xiaomijevu strategiju globalizacije. Tijekom razdoblja 2026.–2030. tvrtka očekuje da će ukupna ulaganja u istraživanje i razvoj premašiti 24 milijarde eura, obuhvaćajući umjetnu inteligenciju, električna vozila, robotiku, operacijske sustave i temeljne tehnologije.

Xiaomi nastavlja širiti svoj europski istraživačko-razvojni otisak, privlačiti lokalne talente i produbljivati suradnju s partnerima diljem regije. Ovi napori osmišljeni su kako bi Xiaomijeve proizvode, tehnologije i ekosustav približili potrebama, navikama i očekivanjima europskih korisnika.

Pogled na ono što nas očekuje na IFA 2026

Na svom prvom predstavljanju na IFA-i, Xiaomi će globalnim medijima, partnerima i korisnicima ponuditi bliži uvid u to kako AI može izići izvan ekrana u stvarne situacije, povezujući osobne uređaje, pametni dom i, sve više, pametnu mobilnost u jedno intuitivno iskustvo.

Tvrtka će dodatne detalje držati u tajnosti do rujna, ali je potvrdila da će na IFA 2026 predstaviti nekoliko europskih premijera u svom ekosustavu. Više će biti otkriveno uoči sajma.

Od prvog kvartala 2026., Xiaomijev AI ekosustav narastao je na više od 1,1 milijardu povezanih uređaja diljem svijeta, a proteže se na više od 200 kategorija uključujući zdravlje, zabavu, kućanske aparate i osobnu mobilnost, te više od 200 kategorija od zdravlja i čišćenja do zabave, mobilnosti i života kod kuće.

Vidimo se u Berlinu ovog rujna

IFA 2026 označit će Xiaomijev najznačajniji angažman s europskim medijima i partnerima do sada, te važnu prekretnicu u globalnom razvoju pametnog ekosustava tvrtke.

Dodatni detalji o prisutnosti Xiaomija u IFA-i, uključujući planove izlaganja, medijski program i ključne najave, bit će poznati bliže rujnu.