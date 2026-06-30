Xiaomi najavljuje svoj debi na IFA 2026 i potvrđuje dugoročnu predanost Europi

Xiaomi se danas pridružio službenom IFA Kick-Offu u Berlinu, čime potvrđuje svoju dugoročnu predanost Europi i da će se po prvi put pojaviti na IFA-i ovog rujna. Tvrtka je iskoristila ovu priliku da naglasi razmjere svoje dugoročne predanosti regiji: planira uložiti 7,4 milijarde eura u istraživanje i razvoj umjetne inteligencije između 2026. i 2028., pri čemu je Europa jedno od ključnih globalnih inovacijskih središta.
Umjesto jednokratnog pojavljivanja, Xiaomi je IFA 2026 predstavio kao pozornicu na kojoj će, po prvi put, pokazati europskoj publici kako nastaje njihov pametni ekosustav "Human × Car × Home" — te je najavio da će neka od najvećih predstavljanja biti odgođena za izložbeni prostor u rujnu.
"Europa nije tržište koje samo posjećujemo. To je regija u kojoj slušamo, učimo i gradimo", rekao je Zeng Hua, direktor odnosa s javnošću za zapadnu Europu u Xiaomi Grupi. "Dolazak na IFA-u važan je korak na tom putu. Veselimo se što ćemo u rujnu pokazati kako Xiaomijev pametni ekosustav 'Human × Car × Home' može donijeti AI izvan pojedinačnih uređaja i u svakodnevni život. Cijelu priču čuvamo za Berlin, ali danas taj razgovor počinje."
Produbljivanje Xiaomijevog europskog utjecaja kroz lokalne inovacije
Europa je u središtu globalnih inovacija u potrošačkoj tehnologiji, industrijskom dizajnu, automobilskoj industriji i pametnom domu — i važna je za Xiaomijevu strategiju globalizacije. Tijekom razdoblja 2026.–2030. tvrtka očekuje da će ukupna ulaganja u istraživanje i razvoj premašiti 24 milijarde eura, obuhvaćajući umjetnu inteligenciju, električna vozila, robotiku, operacijske sustave i temeljne tehnologije.
Xiaomi nastavlja širiti svoj europski istraživačko-razvojni otisak, privlačiti lokalne talente i produbljivati suradnju s partnerima diljem regije. Ovi napori osmišljeni su kako bi Xiaomijeve proizvode, tehnologije i ekosustav približili potrebama, navikama i očekivanjima europskih korisnika.
Pogled na ono što nas očekuje na IFA 2026
Na svom prvom predstavljanju na IFA-i, Xiaomi će globalnim medijima, partnerima i korisnicima ponuditi bliži uvid u to kako AI može izići izvan ekrana u stvarne situacije, povezujući osobne uređaje, pametni dom i, sve više, pametnu mobilnost u jedno intuitivno iskustvo.
Tvrtka će dodatne detalje držati u tajnosti do rujna, ali je potvrdila da će na IFA 2026 predstaviti nekoliko europskih premijera u svom ekosustavu. Više će biti otkriveno uoči sajma.
Od prvog kvartala 2026., Xiaomijev AI ekosustav narastao je na više od 1,1 milijardu povezanih uređaja diljem svijeta, a proteže se na više od 200 kategorija uključujući zdravlje, zabavu, kućanske aparate i osobnu mobilnost, te više od 200 kategorija od zdravlja i čišćenja do zabave, mobilnosti i života kod kuće.
Vidimo se u Berlinu ovog rujna
IFA 2026 označit će Xiaomijev najznačajniji angažman s europskim medijima i partnerima do sada, te važnu prekretnicu u globalnom razvoju pametnog ekosustava tvrtke.
Dodatni detalji o prisutnosti Xiaomija u IFA-i, uključujući planove izlaganja, medijski program i ključne najave, bit će poznati bliže rujnu.