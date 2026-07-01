Xiaomi ekosustav za navijače: manje obaveza, više nogometa

Od prvog sučeva zvižduka do posljednjeg gola – Xiaomi se brine za sve

Kada dođe svjetsko prvenstvo, dnevni boravak pretvara se u stadion. Kauč postaje najbolje mjesto na tribini, televizor središte igre, grickalice obavezna oprema, a svaki gol trenutak koji ne želimo propustiti. Nogomet ima posebnu moć – okuplja obitelj, prijatelje, susjede i sve one koji možda inače ne prate sport, ali se tijekom velikih utakmica ipak nađu pred ekranom. No svaki pravi nogometni večer kod kuće ima i svoju drugu stranu. Prije utakmice treba pospremiti dnevni boravak, pripremiti grickalice, urediti prostor za goste, pronaći pravi prijenos, natočiti piće i, naravno, paziti da usred svega toga ne propustimo prvi sučev zvižduk. Upravo zato pametna tehnologija dolazi u pravi trenutak. Xiaomi svojim ekosustavom omogućuje da pripreme za gledanje utakmice ne postanu dodatna obaveza, već nešto što se dogaodi gotovo samo od sebe. U glavnoj su ulozi četiri uređaja: Xiaomi TV A Pro 55'', Xiaomi Robot Vacuum Cleaner H50, Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L i Xiaomi 17T Pro. Zajedno stvaraju savršeno kućno iskustvo za praćenje najvećih nogometnih trenutaka – od velike slike i čistog dnevnog boravka do hrskavih zalogaja i uspomena koje vrijedi zabilježiti.

Dnevni boravak kao kućni stadion Svjetsko prvenstvo zaslužuje veliku sliku. Onu na kojoj vidimo svaki prodor po krilu, svako dodavanje u prostor, svaki izraz lica igrača i svaki trenutak napetosti prije jedanaesterca. Xiaomi TV A Pro 55'' stvoren je upravo za takve večeri, kada se utakmica ne samo gleda, nego doživljava. Sa zaslonom od 55 inča dnevni boravak pretvara se u pravo nogometno središte. Velika slika omogućuje bolji pregled događanja na terenu, navijanje postaje intenzivnije, a svaki pogodak još spektakularniji. Napredna QD-Mini LED tehnologija donosi živopisne boje, izražen kontrast i bogate detalje, što znači da trava na stadionu djeluje življe, dresovi upečatljivije, a večernji reflektori stvaraju pravu atmosferu velike utakmice. Visoka svjetlina posebno je praktična kod nogometnih prijenosa jer utakmice često pratimo u različito doba dana – poslijepodne, navečer ili tijekom vikenda, kada dnevni boravak nije uvijek potpuno zamračen. Slika ostaje jasna, događanje pregledno, a vi se možete usredotočiti na igru. Xiaomi TV A Pro 55'' ujedno je i središte pametne zabave. Uz podršku za Google TV™ omogućuje jednostavan pristup omiljenim aplikacijama, streaming sadržajima i drugim video platformama. Kada je utakmica na rasporedu, najvažnije je brzo pronaći prijenos, bez kompliciranog pretraživanja i prebacivanja između uređaja. Sve je okupljeno na jednom mjestu, spremno za večer u kojem je svaka minuta važna. Za dodatnu udobnost tu su i Google Assistant, Google Cast i Apple AirPlay. To znači da na veliki ekran možete brzo prenijeti videozapise, fotografije ili sadržaj s telefona. Prije utakmice prijateljima možete pokazati najbolje nogometne trenutke, a nakon utakmice zajedno pogledati slavlje, komentare ili najzanimljivije akcije. Televizor tako nije samo zaslon, već središnja točka cijelog nogometnog druženja. Kad su podovi čisti i prije dolaska navijača Svaki nogometni večer kod kuće počinje i prije prvog zvižduka. Ako dolaze prijatelji, dnevni boravak mora biti spreman. Ako gledate s obitelji, želite da prostor bude ugodan. Ako ste imali dug dan, vjerojatno ne želite najprije uzeti usisavač u ruke. Tu nastupa Xiaomi Robot Vacuum Cleaner H50, pametni pomoćnik koji jedno od najčešćih kućanskih poslova obavlja umjesto vas.

S velikom usisnom snagom od 10.000 Pa učinkovito uklanja prašinu, mrvice, kosu i druge nečistoće koje se brzo nakupe u dnevnom boravku, kuhinji ili oko kauča. I budimo iskreni – kada su na rasporedu velike utakmice, mrvice se pojavljuju još brže. Čips, kokice, grickalice, djeca, gosti i navijačka atmosfera brzo ostavljaju tragove. No umjesto da vi brinete o podovima, taj zadatak možete prepustiti robotu. Jedna od najvećih prednosti uređaja Xiaomi Robot Vacuum Cleaner H50 je višenamjenska samočisteća bazna stanica, koja čišćenje čini još samostalnijim. To znači manje bavljenja pražnjenjem i održavanjem te više vremena za ono što je tijekom prvenstva doista važno – odabir utakmice, pripremu navijačke atmosfere i udobno mjesto pred ekranom.

Putem aplikacije Xiaomi Home usisavač možete pokrenuti i na daljinu. To znači da čišćenje možete pokrenuti dok se vraćate s posla ili iz trgovine, a dom vas dočekuje spreman za utakmicu. Vi donesete piće i grickalice, a H50 se pobrine da su podovi već uređeni. Kada se gosti smjeste na kauč, svi se možete usredotočiti na igru. Grickalice koje se pripremaju dok vi pratite utakmicu Nogomet bez grickalica? Teško. Velike utakmice traže nešto hrskavo, nešto toplo i nešto što se može dijeliti. Pomfrit, pileći bataci, povrće, pizza, riba, podgrijana večera ili desert – sve se to savršeno uklapa u večer kada je pogled usmjeren prema ekranu. I upravo tu svoj posao obavlja Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L. Njegov dvostruki vertikalni dizajn omogućuje da dvije košare zauzimaju prostor jedne. To je idealno za kućne kuhinje u kojima na radnoj površini uvijek nedostaje mjesta, posebno kada istovremeno pripremamo više stvari. S ukupnim kapacitetom od 12 litara možete pripremiti dovoljno hrane za obitelj ili prijatelje, a jedna je košara dovoljno velika i za cijelo pile. Najveća prednost tijekom nogometne večeri je mogućnost pripreme više jela istovremeno. U jednoj košari mogu se peći pileći bataci, u drugoj krumpirići. U jednoj povrće, u drugoj mini pizze. U jednoj glavno jelo, u drugoj prilog. Tako ne morate stalno stajati u kuhinji, provjeravati pećnicu i propuštati ključne trenutke utakmice. Air fryer odradi svoje, a vi možete ostati u dnevnom boravku.

Četrnaest unaprijed postavljenih načina rada pomaže odabrati odgovarajuće vrijeme i temperaturu za različite sastojke. Pomfrit, steak, povrće, pileći batak, kolač, pizza, riba, suho voće, podgrijavanje ili pečenje na dvije razine – sve je osmišljeno tako da priprema bude što jednostavnija. Kada utakmica počne, nema vremena za komplicirano kuhanje. Potreban vam je uređaj koji jednostavno postavite i kojem možete vjerovati. Tehnologija 360-stupanjskog protoka vrućeg zraka osigurava da su grickalice izvana hrskave, a iznutra mekane i sočne. To znači zlatno pečene krumpiriće, hrskavo povrće, sočnu piletinu i brzo pripremljenu pizzu – bez velike količine ulja i bez nepotrebnog nereda. Širok temperaturni raspon od 40 do 230 °C omogućuje različite načine pripreme, od nježnog zagrijavanja do intenzivnijeg pečenja. Ako ostane grickalica od prve utakmice, možete ih brzo podgrijati prije druge. Ako se druženje produži u produžetke, možete pripremiti još jednu rundu. A ako dođe do jedanaesteraca, bit ćete zahvalni što ne morate stajati u kuhinji. Nakon druženja važno je još nešto: čišćenje. Košare imaju neprianjajući premaz prikladan za kontakt s hranom, a dijelovi su prikladni i za pranje u perilici posuđa. To znači manje pospremanja nakon utakmice i više vremena za analizu rezultata, komentare, slavlje ili utjehu nakon poraza omiljene ekipe. Telefon kao navijački pomoćnik Tijekom svjetskog prvenstva telefon je gotovo jednako važan kao daljinski upravljač. Na njemu provjeravamo raspored utakmica, rezultate, ljestvice, komentare, statistike, snimke golova i reakcije navijača. Xiaomi 17T Pro u ovoj priči djeluje kao pametni pomoćnik, kamera, upravljač doma i uređaj koji bilježi najbolje trenutke nogometne večeri. Putem aplikacije Xiaomi Home njime možete upravljati robotskim usisavačem, air fryerom i drugim pametnim uređajima. Prije utakmice pokrenete čišćenje, tijekom pripreme postavite air fryer, na poluvremenu provjerite vrijeme pečenja, a nakon utakmice brzo zabilježite trenutak navijačkog veselja. Sve je nadohvat ruke, bez nepotrebnog ustajanja s kauča. Xiaomi 17T Pro posebno je zanimljiv i zbog svoje Leica kamere i 5x zooma. Nogometne večeri kod kuće pune su malih trenutaka koje vrijedi zabilježiti: prijatelji u dresovima, zdjela grickalica, napeto iščekivanje prije jedanaesterca, veselje nakon gola, obiteljski navijački kutak ili kućni ljubimac koji se tijekom utakmice udobno smjestio pred televizor. 5x zoom približava detalje koje biste inače možda propustili, a Leica fotografsko iskustvo fotografijama daje izraženiji karakter. Tako i kućno navijanje može postati uspomena koju ćete rado podijeliti. Ne morate biti na stadionu da biste uhvatili pravo nogometno ozračje. Ponekad se najbolji trenuci dogode upravo kod kuće.

Pametni dom koji igra za vašu ekipu Najveća prednost Xiaomi ekosustava je u tome što uređaji ne djeluju samo svaki za sebe, već zajedno stvaraju fluidnije kućno iskustvo. Xiaomi TV A Pro 55'' brine se za veliku sliku i pravo nogometno ozračje. Xiaomi Robot Vacuum Cleaner H50 čisti podove prije nego što stignu gosti. Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L priprema grickalice dok vi pratite utakmicu. Xiaomi 17T Pro sve povezuje, upravlja uređajima i bilježi najbolje trenutke.