Xiaomi pametno ljeto počinje kod kuće: Xiaomi rješenja za svježinu, udobnost i bezbrižnu svakodnevicu

Mmmm. Došlo je. Ljeto - vrijeme duljih dana, više druženja, opuštenih večeri i spontanih planova. No upravo u toplim mjesecima dom zahtijeva još više pažnje: hrana mora ostati svježa, prostori ugodno rashlađeni, rublje brzo oprano i spremno, a svakodnevica što jednostavnija. Xiaomi svojim pametnim ekosustavom za dom nudi rješenja koja ljetnu rutinu čine udobnijom, učinkovitijom i povezanijom – od velikog hladnjaka i klima-uređaja do perilice-sušilice rublja te pametnog telefona Xiaomi 17T, koji sve povezuje u suvremen životni stil

Više prostora za ljetnu svježinu Ljeto je sezona svježeg voća, povrća, hladnih napitaka, laganih obroka i kućnih druženja. Upravo zato je prostran i pouzdan hladnjak u ovom razdoblju jedan od najvažnijih kućanskih uređaja u domu. Xiaomi Side by Side Refrigerator osmišljen je za suvremena kućanstva kojima treba više prostora, bolja preglednost i pametna organizacija namirnica.

Njegov veliki kapacitet omogućuje da se u njemu bez problema pohrani tjedna kupnja, piće za ljetna druženja, svježi sastojci za obroke i zamrznute namirnice. Fleksibilna višezonska organizacija pomaže da svaka stvar ima svoje mjesto – od voća i povrća do mliječnih proizvoda, pripremljenih obroka, pića i zamrznutih zaliha. To znači manje traženja, manje nereda i bolji pregled nad time što imamo kod kuće.

Posebna prednost hladnjaka je tehnologija Ag⁺ Fresh, koja pomaže smanjiti neugodne mirise i spriječiti razvoj bakterija u cijelom prostoru hladnjaka. To je posebno važno tijekom ljetnih mjeseci, kada su namirnice osjetljivije, a svježina brzo postaje ključna. Hladnjak tako pomaže održavati ugodnije i čišće okruženje za pohranu hrane.

Za ravnomjerno hlađenje brine se surround airflow, sustav kruženja zraka koji omogućuje stabilniju temperaturu u unutrašnjosti. Tako su namirnice ravnomjerno ohlađene, bez obzira na to nalaze li se na gornjoj polici, u ladici ili na vratima. Dodatnu udobnost donosi dual inverter tehnologija, koja osigurava štedljiviji i tiši rad – što je posebno važno u otvorenim stambenim prostorima, gdje su kuhinja i dnevni boravak često povezani. Budući da je hladnjak dio pametnog doma, njime se može upravljati i putem aplikacije Xiaomi Home. Korisnik može prilagođavati postavke, pratiti rad uređaja i pobrinuti se da je hladnjak uvijek spreman za svakodnevne potrebe doma.

Ugodna klima kada vani zavlada vrućina Kada temperature porastu, kvalitetno hlađenje doma postaje ključno za bolji osjećaj ugode. Mijia Air Conditioner Eco osmišljen je za ljetne dane kada želimo brzo, učinkovito i pametno rashladiti prostor, a pritom paziti na potrošnju energije. Jedna od glavnih prednosti klima-uređaja je niža potrošnja energije uz pomoć umjetne inteligencije. Pametan rad omogućuje uređaju da prilagođava hlađenje potrebama prostora i korisnika, čime pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju. Ljeti, kada klima-uređaj često radi više sati dnevno, to je važna prednost i za udobnost i za troškove.

Mijia Air Conditioner Eco omogućuje brzo hlađenje u 30 sekundi i brzo grijanje u 60 sekundi, zbog čega nije koristan samo tijekom najvećih ljetnih vrućina, nego i u prijelaznim razdobljima kada se temperature brzo mijenjaju. U samo nekoliko trenutaka može stvoriti ugodnije okruženje za rad, odmor ili spavanje.

I klima-uređaj se povezuje s aplikacijom Xiaomi Home, što znači da ga korisnik može kontrolirati na daljinu. Prije dolaska kući može uključiti hlađenje, prilagoditi temperaturu ili provjeriti postavke. To je posebno praktično nakon dugog dana, kada želimo ući u ugodno rashlađen dom. Mijia Air Conditioner Eco dostupan je u verziji: 5,2 kW, 7,0 kW, 3,5kW i 2,6kW.

Rublje spremno brzo, učinkovito i uz manje brige Ljeto znači više pranja: lagana odjeća, sportska oprema, ručnici, kupaći kostimi, posteljina i odjeća za putovanja. Zato je perilica-sušilica rublja koja spaja brzinu, učinkovitost i pametne funkcije nezaobilazan dio suvremenog doma. Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg osmišljena je kao cjelovito rješenje za pranje i sušenje rublja. Spaja veliki kapacitet, pametne programe, učinkovitu potrošnju energije i funkcije koje pojednostavljuju svakodnevicu. Kapacitet od 9 kg omogućuje pranje većih količina rublja, što je posebno korisno za obitelji ili kućanstva u kojima se rublje brzo nakuplja.

Jedna od ključnih prednosti je to što je uređaj 25 % energetski učinkovitiji od razreda A, što znači štedljiviji rad bez kompromisa u učinkovitosti pranja. Za brzu svakodnevnu upotrebu dostupan je 12-minutni ultra brzi program Quick Wash, idealan za manje količine blago zaprljane odjeće kada nešto trebamo brzo. Za temeljitije čišćenje tu je 36-minutni Smart Wash, osmišljen za dubinsko i učinkovito pranje. Veliku udobnost donosi i funkcija Dual Auto Dosing, koja automatski dozira pravu količinu deterdženta. To znači manje nagađanja, manje otpada i optimalnije pranje. Previše deterdženta može opteretiti tkanine i okoliš, a premalo ne osigurava željeni učinak – precizno doziranje zato pridonosi boljim rezultatima i održivijoj upotrebi.

Za dodatnu higijenu brine se pranje parom, koje uništava do 99,99 % bakterija. To je posebno korisno pri pranju dječje odjeće, ručnika, posteljine ili odjeće koju nosimo tijekom vrućih dana. Para pomaže pri dubljem čišćenju i donosi dodatnu svježinu. Upravljanje je jednostavno i zahvaljujući praktičnom zaslonu osjetljivom na dodir, koji omogućuje intuitivan odabir programa. Kao i drugi proizvodi iz Xiaomi ekosustava, i perilica-sušilica povezuje se s aplikacijom Xiaomi Home, putem koje korisnik može pratiti rad uređaja, birati programe i upravljati uređajem na daljinu.

Xiaomi 17T kao ljetni pratitelj pametnog doma Pametan dom najkorisniji je onda kada ga uvijek imamo pri ruci. Tu važnu ulogu preuzima Xiaomi 17T, koji nije samo telefon za svakodnevnu komunikaciju, fotografije i zabavu, nego i praktičan kontrolni centar za povezane uređaje u domu. Putem aplikacije Xiaomi Home korisnik može upravljati hladnjakom, klima-uređajem i perilicom-sušilicom, provjeravati postavke i jednostavnije organizirati svakodnevicu. Prije nego što dođe kući, može prilagoditi temperaturu prostora. Tijekom obaveza može provjeriti status pranja. Kod kuće može optimizirati postavke uređaja tako da rade u skladu sa životnim ritmom korisnika.