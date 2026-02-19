Vatikan usvaja AI tehnologiju: Uvode uslugu prevođenja mise uživo

Vatikan će vjernicima ponuditi prijenose mise uz pomoć umjetne inteligencije s prijevodom uživo na 60 jezika. Ovim potezom, navodi Euronews, Katolička crkva istodobno prihvaća tehnološke inovacije, ali i upozorava na njihove rizike.

Nova usluga omogućit će vjernicima da putem pametnih telefona prate bogoslužje, a pokretanje je najavljeno za sljedeći tjedan, tijekom glavnih proslava u bazilici svetog Petra, kojima se obilježava važna obljetnica posvete te crkve (1626.–2026.).

'Bazilika svetog Petra stoljećima prima vjernike svih naroda i jezika', izjavio je kardinal Mauro Gambetti, nadsvećenik bazilike i glavni vikar Vatikana. 'Stavljanjem na raspolaganje alata koji mnogima pomaže razumjeti riječi liturgije želimo služiti poslanju koje definira središte Katoličke crkve, univerzalne po samom svom pozivu', dodao je.

Sustav prijevoda funkcionirat će putem QR koda koji će posjetitelji moći skenirati na ulazima u Vatikan. Nakon toga će, bez potrebe za preuzimanjem aplikacije, putem internetskog preglednika dobiti audio i tekstualni prijevod u stvarnom vremenu.