Vatikan usvaja AI tehnologiju: Uvode uslugu prevođenja mise uživo

Prijevod će se aktivirati na pametnom telefonu putem QR koda, a podržavat će 60 jezika
Vatikan će vjernicima ponuditi prijenose mise uz pomoć umjetne inteligencije s prijevodom uživo na 60 jezika. Ovim potezom, navodi Euronews, Katolička crkva istodobno prihvaća tehnološke inovacije, ali i upozorava na njihove rizike.
Nova usluga omogućit će vjernicima da putem pametnih telefona prate bogoslužje, a pokretanje je najavljeno za sljedeći tjedan, tijekom glavnih proslava u bazilici svetog Petra, kojima se obilježava važna obljetnica posvete te crkve (1626.–2026.).
'Bazilika svetog Petra stoljećima prima vjernike svih naroda i jezika', izjavio je kardinal Mauro Gambetti, nadsvećenik bazilike i glavni vikar Vatikana. 'Stavljanjem na raspolaganje alata koji mnogima pomaže razumjeti riječi liturgije želimo služiti poslanju koje definira središte Katoličke crkve, univerzalne po samom svom pozivu', dodao je.
Sustav prijevoda funkcionirat će putem QR koda koji će posjetitelji moći skenirati na ulazima u Vatikan. Nakon toga će, bez potrebe za preuzimanjem aplikacije, putem internetskog preglednika dobiti audio i tekstualni prijevod u stvarnom vremenu.
Tehnologija se temelji na sustavu Lara, umjetnoj inteligenciji koju je razvila tvrtka Translated u suradnji s Carnegie-AI LLC-om i profesorom Alexanderom Waibelom, jednim od pionira prevođenja govora pomoću AI-a.
Na pitanje može li sustav 'halucinirati' ili pogriješiti, izvršni direktor i suosnivač Translateda izjavio je da svaka tehnologija prijevoda sadrži pogreške, ali da je 'Lara napravila značajan iskorak u njihovu smanjenju'. 'Lara je dizajnirana za točnost, a ne za ugađanje korisniku. To značajno ograničava halucinacije. Također koristi više konteksta nego prethodne tehnologije, što joj omogućuje znatno učinkovitije razjašnjavanje značenja', rekao je za Euronews Next.
Waibel, koji je znanstveni savjetnik na projektu, ocijenio je da je riječ o važnoj demonstraciji potencijala umjetne inteligencije za poticanje međuljudskog razumijevanja. 'Danas vidimo mogućnost rušenja jezičnih barijera u stvarnom vremenu, ostvarenu u jednom od najsmislenijih okruženja koje možemo zamisliti', rekao je.
Iako Vatikan uvodi AI prijevode u liturgiju, poglavar Katoličke crkve, papa Lav XIV. upozorio je u svibnju da umjetna inteligencija predstavlja 'izazove za zaštitu ljudskog dostojanstva, pravednosti i rada'.