Lagana, sa solidnom baterijom, ali... Isprobali smo domaću fitness narukvicu MeanIT M15

Za uređaj te cjenovne kategorije M15 nudi solidan raspon mogućnosti praćenja aktivnosti i zdravstvenih parametara, ali ima nekoliko ozbiljnih nedostataka

Nakon nekoliko pametnih satova, bežičnih slušalica i tablet računala iz domaćeg distributera Intelkoma na recenziju je pristigao i jedna narukvica za fitness iz serije MeanIT.

M15, doduše, nazivaju pametnim satom, ali on to nije. Nedostaje mu, naime, nekoliko ključnih značajki kako bi mogao biti uvršten u tu kategoriju. No, krenimo redom.

Dizajn

Izgledom se M15 ne razlikuje bitno od drugih uređaja koji služe za praćenje sportskih i drugih fizičkih aktivnosti. Vidi se kako je riječ o jeftinijem uređaju, ali ostavlja sasvim korektan dojam.

Odlikuje ga izduženo plastično kućište kojim s prednje strane dominira TFT zaslon dijagonale 0,99 inča (2,44 centimetra), s kapacitativnom tipkom pri dnu.