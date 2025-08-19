Austrija poslala novčane kazne onima koji su bili na Thompsonovu koncertu

Austrija je kaznila nekoliko svojih državljana koji su bili na nedavnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, doznaju neslužbeno 24sata.

Prema tim neslužbenim informacijama nekolicina ljudi kažnjena je novčanom kaznom jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole.

Za 24 sata su iz austrijskog Saveznog ministarstva unutarnjih poslova rekli da u području kaznenog progona, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uvjetima, provoditi istrage izvan granica zemlje. Dodali su i kako ne mogu dati nikakve informacije o suradnji sa stranim vlastima ili specifičnim okolnostima.