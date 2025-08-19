Austrija poslala novčane kazne onima koji su bili na Thompsonovu koncertu

Nekoliko ljudi koji žive u Austriji, a koji su bili na koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, kako neslužbeno doznaje 24 sata, je novčano kažnjeno jer su prekršili stroge austrijske zakone vezano uz nedozvoljene povike
Austrija je kaznila nekoliko svojih državljana koji su bili na nedavnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, doznaju neslužbeno 24sata.
Prema tim neslužbenim informacijama nekolicina ljudi kažnjena je novčanom kaznom jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole.
Za 24 sata su iz austrijskog Saveznog ministarstva unutarnjih poslova rekli da u području kaznenog progona, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uvjetima, provoditi istrage izvan granica zemlje. Dodali su i kako ne mogu dati nikakve informacije o suradnji sa stranim vlastima ili specifičnim okolnostima.
Već ranije je tportal pisao kako je tjednik Express, pozivajući se na nepoznate izvore, objavio da austrijska policija pregledava snimke i fotografije s koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu kako bi utvrdio jesu li austrijski državljani ili oni s boravkom u toj zemlji prekršili zakone koji se odnose na propagiranje fašizma.