[FOTO] Jednostavan dizajn i niz atraktivnih karakteristika: Isprobali smo Samsung Galaxy A72

Najnoviji predstavnik Samsungove serije Galaxy A ujedno je onaj najskuplji, a mi smo ga isprobali i saznali što nudi

Procesor i memorija

Pod poklopcem se nalazi Qualcomm Snapdragon 720G poduprt Adrenom 618. Ovo je, bez dvojbe, najslabiji dio A72, ako zbog ičega, onda zbog konkurencije koja za istu cijenu nudi bolju procesorsku snagu. U praksi je A72 najjasnije pokazivao tragove umora u zahtjevnijim videoigrama.

Što se zapremnine tiče, smartfon dolazi sa 128 GB ili 256 GB uparenih sa 6 GB ili 8 GB RAM-a. Ako vam ponestane prostora, možete ga nadograditi pomoću MicroSD kartice.

Sustav pokreće Android 11 poduprt Samsungovim ONE UI-jem 3.1., a pored tri obećane sistemske nadogradnje, on nudi sve beneficije Samsungove softverske platforme uključujući pokretač za videoigre i Bixby. Jedina stvar koja nam nedostaje je Samsung DeX, no uređaj to koliko-toliko kompenzira mogućnošću jednostavne sinkronizacije s računalima Windows.

Hvalevrijedne značajke uključuju mogućnost podešavanja Dolby Atmos zvuka, ovisno o vašoj aktivnosti, te reprodukciju koja je zbilja vrijedna pohvale – čak i bez priključenih zvučnika.