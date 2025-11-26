GUŠENJE KONKURENCIJE?

Italija proširila istragu protiv Mete zbog novih uvjeta na WhatsAppu

L. Š. / Hina

26.11.2025 u 12:30

WhatsApp
WhatsApp Izvor: Profimedia / Autor: Heiko Küverling / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Talijanski regulator objavio je u srijedu da je proširio istragu o mogućem Metinom kršenju propisa o ravnopravnom tržišnom natjecanju istiskivanjem konkurencije u segmentu alata umjetne inteligencije u aplikaciji za razmjenu poruka WhatsApp

Meta bi novim uvjetima poslovanja, koji su stupili na snagu 15. listopada, isključila iz platforme za razmjenu poruka WhatsApp konkurenciju u segmentu usluga chatbotova baziranih na umjetnoj inteligenciji, utvrdio je AGCM.

Novi uvjeti mogli bi ograničiti proizvodnju, pristup tržištu konkurentskih tvrtki i tehnički razvoj tih usluga, na štetu potrošača, objašnjavaju, i potencijalno krše propise o ravnopravnom tržišnom natjecanju.

vezane vijesti

Takvo kršenje propisa moglo bi 'ozbiljno i nepovratno potkopati tržišno natjecanje budući da su potrošači tek u ograničenoj mjeri spremni mijenjati navike, što otežava njihov prijelaz na usluge konkurencije', stoji u priopćenju. Regulator je zato paralelno pokrenuo i postupak koji u slučaju potencijalnog ozbiljnog i nepovratnog narušavanja tržišnog natjecanja otvara mogućnost usvajanja privremenih mjera.

Mjere uključuju suspenziju novih ugovornih uvjeta i blokadu novih Metinih dopuna Whatsappu na bazi umjetne inteligencije do kraja istrage. Meta ima infrastrukturu s više od 37 milijuna korisnika u Italiji i više od dvije milijarde širom svijeta, podsjeća talijanski regulator.

Tržište generativne inteligencije u EU trebalo bi ove godine porasti na 7,3 milijarde eura, s prošlogodišnje 4,4 milijarde eura, citiraju. U idućoj godini vrijednost bi mu trebala poskočiti na 11,7 milijardi eura. Zato će Metini novi uvjeti, prema regulatoru, utjecati ne samo na druge tehnološke divove, poput OpenAI-ja, Microsofta i Perplexityja, već i na starupove koji tek grade svoju poziciju na WhatsAppu, poput španjolske Luzije.

Američka kompanija nije odmah bila dostupna za komentar AGCM-ove odluke o proširenju istrage.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIJE BEZAZLENO

NIJE BEZAZLENO

Od raspada brakova do beskućništva: Ovu vrstu psihoze nitko nije očekivao. Posljedice su ozbiljne
snimio rover

snimio rover

Novo otkriće u svemiru: Atmosfera Marsa je električno aktivna, zabilježene mini-munje
strah od masovnog nadzora

strah od masovnog nadzora

EU države usuglasile stav o 'chat controlu'. Kreću pregovori s Parlamentom

najpopularnije

Još vijesti