'Kum AI-a' otkrio: 'Djevojka me ostavila uz pomoć ChatGPT-a'

U intervjuu za Financial Times 77-godišnjak je otkrio da ga je dugogodišnja djevojka ostavila koristeći ChatGPT .

Hinton je već godinama glasni kritičar umjetne inteligencije , upozorava na egzistencijalne prijetnje za čovječanstvo i potpisuje pisma u kojima poziva kompanije poput OpenAI-ja da ostanu vjerne svojim neprofitnim korijenima . No pokazalo se da ga AI progoni i u privatnom životu.

'Natjerala je ChatGPT da mi objasni koliko sam bio odvratan. Chatbot je detaljno napisao koliko je moje ponašanje bilo grozno i dala mi je taj tekst', rekao je Hinton, dodavši kako se nije osjećao previše pogođeno jer 'nije mislio da je doista bio toliko odvratan'. A ChatGPT se doista često koristi i za pisanje poruka za prekid veze, pa sve do pripreme papira za razvod.



Ipak, Hinton ostaje pri ozbiljnim upozorenjima. U istom intervjuu usporedio je prijetnju umjetne inteligencije s invazijom izvanzemaljaca. 'Zamislite da teleskopom vidite invaziju koja dolazi za deset godina. Biste li govorili: 'Ostanimo pozitivni'? Ne, pitali biste se kako ćemo se obraniti. Ako pozitivnost znači glumiti da se to neće dogoditi, onda ljudi ne bi trebali ostati pozitivni', rekao je.

Profesor Sveučilišta u Torontu istaknuo je i društvene posljedice; masovnu nezaposlenost i nagli rast profita malog broja ljudi. 'AI će nekolicinu učiniti bogatijima, a većinu siromašnijima. To nije krivnja umjetne inteligencije, već kapitalističkog sustava', poručio je.

Unatoč mračnim prognozama, Hinton priznaje da i sam koristi ChatGPT – od popravljanja kućanskih aparata do istraživanja. A prekid veze ga nije ostavio praznih ruku: 'Upoznao sam nekoga tko mi se još više sviđa.'