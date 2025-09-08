'Kum AI-a' otkrio: 'Djevojka me ostavila uz pomoć ChatGPT-a'

Geoffrey Hinton, britansko-kanadski informatičar kojeg nazivaju 'kumom umjetne inteligencije' i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, ima osebujan odnos s tehnologijom koju je sam pomogao stvoriti
Hinton je već godinama glasni kritičar umjetne inteligencije, upozorava na egzistencijalne prijetnje za čovječanstvo i potpisuje pisma u kojima poziva kompanije poput OpenAI-ja da ostanu vjerne svojim neprofitnim korijenima. No pokazalo se da ga AI progoni i u privatnom životu.
U intervjuu za Financial Times 77-godišnjak je otkrio da ga je dugogodišnja djevojka ostavila koristeći ChatGPT.
'Natjerala je ChatGPT da mi objasni koliko sam bio odvratan. Chatbot je detaljno napisao koliko je moje ponašanje bilo grozno i dala mi je taj tekst', rekao je Hinton, dodavši kako se nije osjećao previše pogođeno jer 'nije mislio da je doista bio toliko odvratan'. A ChatGPT se doista često koristi i za pisanje poruka za prekid veze, pa sve do pripreme papira za razvod.
Ipak, Hinton ostaje pri ozbiljnim upozorenjima. U istom intervjuu usporedio je prijetnju umjetne inteligencije s invazijom izvanzemaljaca. 'Zamislite da teleskopom vidite invaziju koja dolazi za deset godina. Biste li govorili: 'Ostanimo pozitivni'? Ne, pitali biste se kako ćemo se obraniti. Ako pozitivnost znači glumiti da se to neće dogoditi, onda ljudi ne bi trebali ostati pozitivni', rekao je.
Profesor Sveučilišta u Torontu istaknuo je i društvene posljedice; masovnu nezaposlenost i nagli rast profita malog broja ljudi. 'AI će nekolicinu učiniti bogatijima, a većinu siromašnijima. To nije krivnja umjetne inteligencije, već kapitalističkog sustava', poručio je.
Unatoč mračnim prognozama, Hinton priznaje da i sam koristi ChatGPT – od popravljanja kućanskih aparata do istraživanja. A prekid veze ga nije ostavio praznih ruku: 'Upoznao sam nekoga tko mi se još više sviđa.'