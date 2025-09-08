POPULARNA PLATFORMA

TikTok premašio 200 milijuna korisnika u Europi

TikTok je objavio da na europskom tržištu ima više od 200 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, što znači da se kratkim videima služi otprilike svaki treći stanovnik kontinenta. Riječ je o značajnom porastu u odnosu na prošlu godinu, kada je aplikaciju koristilo 175 milijuna ljudi u 32 europske zemlje

Globalno, platforma u vlasništvu kineske tehnološke kompanije ByteDance broji više od milijardu mjesečno aktivnih korisnika, potvrdio je glasnogovornik tvrtke, prenosi CNN.

Unatoč rastu, TikTok se suočava s nizom regulatornih pritisaka. U Sjedinjenim Državama posebnu je pažnju privukao predsjednik Donald Trump, koji inzistira na ByteDanceovoj prodaji američkog poslovanja. U Europi je pak u svibnju tvrtka kažnjena s 530 milijuna eura zbog kršenja pravila privatnosti, a kaznu je izrekla irska regulatorna agencija.

ByteDance, krovna kompanija, priprema otkup dionica od zaposlenika koji bi tvrtku mogao vrednovati na više od 330 milijardi dolara, izvijestio je Reuters krajem kolovoza.

