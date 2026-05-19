Veliko ulaganje u umjetnu inteligenciju: Blackstone i Google grade novu AI cloud tvrtku

Google i Blackstone udružuju snage i stvaraju AI kompaniju vrijednu 5 milijardi dolara, objavili su iz tvrtki
Nova tvrtka, za sad nepoznatog imena, imat će sjedište u SAD-u i, kako su objavili, 'nuditi učinkovite kapacitete podatkovnih centara, operacije, umrežavanje i Google Cloudove tenzorske procesorske jedinice (TPU). Googleovi TPU-ovi su prilagođeni čipovi posebno izrađeni za umjetnu inteligenciju i optimizirani za obuku i zaključivanje naprednih AI modela'.
Prvih 500 MW kapaciteta trebali bi pustiti u pogon 2027. godine, s planovima za značajno skaliranje u budućnosti. Google će, prema priopćenju, novoj tvrtki isporučiti hardver, uključujući TPU-ove, kao i softver i usluge kako bi se mogla brzo ubrzati i zadovoljiti rastuću potražnju za ubrzanim računalstvom, iskorištavajući prednosti Googleove tehničke i domenske stručnosti. Blackstone se obvezao uložiti na 5 milijardi dolara vlasničkog kapitala iz fondova kojima upravlja.
Kao izvršni direktor nove tvrtke imenovan je Benjamin Treynor Sloss, Googleov direktora s više od dva desetljeća iskustva u izgradnji i upravljanju Googleovom globalnom infrastrukturom i operacijama.
'Vidimo generacijsku priliku za ulaganje kapitala u velikim razmjerima u izgradnju AI infrastrukture. Ova nova tvrtka ima ogroman potencijal jer pomaže u zadovoljavanju neviđene potražnje za računalstvom. Nevjerojatno smo ponosni što surađujemo s Googleom – spajajući njihove svjetske TPU-ove i AI mogućnosti s iznimnom snagom Blackstonea u energetskoj i digitalnoj infrastrukturi', poručio je Jon Gray, predsjednik i glavni operativni direktor tvrtke Blackstone.
'Ovo zajedničko ulaganje s Blackstoneom pomaže u zadovoljavanju rastuće potražnje za TPU-ovima, koji su posebno optimizirani za učinkovitost i performanse u eri umjetne inteligencije. Zajedno ubrzavamo transformaciju umjetne inteligencije i pružamo organizacijama više mogućnosti za pristup ubrzanim računalnim mogućnostima', dodao je Thomas Kurian, izvršni direktor Google Clouda.