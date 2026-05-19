Veliko ulaganje u umjetnu inteligenciju: Blackstone i Google grade novu AI cloud tvrtku

Nova tvrtka, za sad nepoznatog imena, imat će sjedište u SAD-u i, kako su objavili, 'nuditi učinkovite kapacitete podatkovnih centara, operacije, umrežavanje i Google Cloudove tenzorske procesorske jedinice (TPU). Googleovi TPU-ovi su prilagođeni čipovi posebno izrađeni za umjetnu inteligenciju i optimizirani za obuku i zaključivanje naprednih AI modela'.

Prvih 500 MW kapaciteta trebali bi pustiti u pogon 2027. godine, s planovima za značajno skaliranje u budućnosti. Google će, prema priopćenju, novoj tvrtki isporučiti hardver, uključujući TPU-ove, kao i softver i usluge kako bi se mogla brzo ubrzati i zadovoljiti rastuću potražnju za ubrzanim računalstvom, iskorištavajući prednosti Googleove tehničke i domenske stručnosti. Blackstone se obvezao uložiti na 5 milijardi dolara vlasničkog kapitala iz fondova kojima upravlja.