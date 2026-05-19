moćan alat

Europarlamentarci upozorili: AI u pogrešnim rukama prijetnja je kibernetičkoj sigurnosti

M.Či./Hina

19.05.2026 u 13:45

Rasprava o cyber sigurnosti u Europskom parlamentu u Strasbourgu
Rasprava o cyber sigurnosti u Europskom parlamentu u Strasbourgu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac
Bionic
Reading

Sve napredniji sustavi umjetne inteligencije u pogrešnim rukama predstavljaju ozbiljne rizike i ugrožavaju kibernetičku sigurnost, a rješenje je u pripravnosti, otpornosti i europskoj tehnološkoj suverenosti, upozoreno je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u utorak

"Umjetna inteligencija može se koristiti za dobro i za zlo, a to se odnosi i na kibernetičku sigurnost. Umjetna inteligencija može nas opremiti moćnim alatima za zaštitu naše kritične infrastrukture, ali istovremeno predstavlja ozbiljan rizik kad je koriste zlonamjerni akteri", rekla je u utorak eurozastupnicima izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju Henna Maria Virkkunen.

Virkkunen je rekla da će Komisija nastojati osigurati da se Akt o umjetnoj inteligenciji, Direktiva NIS2 i Akt o kibernetičkoj otpornosti počnu provoditi "što je prije moguće" u svrhu zaštite od kibernetičkih prijetnji s obzirom na sve naprednije sustave umjetne inteligencije.

vezane vijesti

Marilena Raouna, ciparska zamjenica ministra za europske poslove, čija zemlja predsjeda Vijećem EU-a, također je upozorila da nova generacija sustava umjetne inteligencije predstavlja "moćan alat", ali i "značajan rizik" u pogrešnim rukama.

"Mogu nam pomoći u otkrivanju ranjivosti i izgradnji obrane, ali u pogrešnim rukama, bilo da ih koriste kibernetički kriminalci ili neprijateljski nastrojeni državni akteri, mogu ugroziti naše sustave", rekla je Raouna, naglasivši da je ključ u suradnji s industrijom, "ne samo za razumijevanje tehnoloških trendova, već i za njihovo oblikovanje u skladu s našim vrijednostima i sigurnošću".

Hrvatska eurozastupnica Sunčana Glavak (EPP/HDZ) rekla je u utorak na raspravi da "Europa mora postati digitalno i tehnološki suverenija kako bi mogla odgovoriti na sigurnosne rizike", naglašavajući da to znači osigurati "spremnost i otpornost" na kibernetičke prijetnje.

Rasprava o cyber sigurnosti u Europskom parlamentu u Strasbourgu
Rasprava o cyber sigurnosti u Europskom parlamentu u Strasbourgu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac

Anthropicov model Mythos u kratkom vremenu je detektirao tisuće sigurnosnih propusta i ranjivosti, što znači da takvi modeli mogu pomoći u obrani od kibernetičkih prijetnji i unaprijediti zaštitu sustava, ali u rukama zlonamjernih aktera postići suprotno. 

Hrvatska eurozastupnica Romana Jerković Kraljić (S&D/SDP) rekla je da napredni sustavi umjetne inteligencije poput Mythosa "postaju novo oružje geopolitičke moći". 

"To su sustavi sposobni otkrivati kibernetičke ranjivosti i napadati kritičnu infrastrukturu brzinom za koju još nismo spremni. Kibernetička sigurnost danas nije samo pitanje zaštite mreža, radi se o zaštiti našeg suvereniteta i sigurnosti građana. Pripravnost više nije izbor, a otpornost je moć", rekla je Jerković Kraljić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZAOKRET POD PRITISKOM

ZAOKRET POD PRITISKOM

Google unosi potencijalno važne promjene u Gemini, pogledajte o čemu se radi
SERIES 12

SERIES 12

Što donosi sljedeći Apple Watch? Insajderi najavljuju dugo tražen senzor
ZAŠTITA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Tužili Disney zbog tehnologije prepoznavanja lica

najpopularnije

Još vijesti