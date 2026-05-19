Europarlamentarci upozorili: AI u pogrešnim rukama prijetnja je kibernetičkoj sigurnosti

Sve napredniji sustavi umjetne inteligencije u pogrešnim rukama predstavljaju ozbiljne rizike i ugrožavaju kibernetičku sigurnost, a rješenje je u pripravnosti, otpornosti i europskoj tehnološkoj suverenosti, upozoreno je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u utorak

"Umjetna inteligencija može se koristiti za dobro i za zlo, a to se odnosi i na kibernetičku sigurnost. Umjetna inteligencija može nas opremiti moćnim alatima za zaštitu naše kritične infrastrukture, ali istovremeno predstavlja ozbiljan rizik kad je koriste zlonamjerni akteri", rekla je u utorak eurozastupnicima izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju Henna Maria Virkkunen. Virkkunen je rekla da će Komisija nastojati osigurati da se Akt o umjetnoj inteligenciji, Direktiva NIS2 i Akt o kibernetičkoj otpornosti počnu provoditi "što je prije moguće" u svrhu zaštite od kibernetičkih prijetnji s obzirom na sve naprednije sustave umjetne inteligencije.

Marilena Raouna, ciparska zamjenica ministra za europske poslove, čija zemlja predsjeda Vijećem EU-a, također je upozorila da nova generacija sustava umjetne inteligencije predstavlja "moćan alat", ali i "značajan rizik" u pogrešnim rukama. "Mogu nam pomoći u otkrivanju ranjivosti i izgradnji obrane, ali u pogrešnim rukama, bilo da ih koriste kibernetički kriminalci ili neprijateljski nastrojeni državni akteri, mogu ugroziti naše sustave", rekla je Raouna, naglasivši da je ključ u suradnji s industrijom, "ne samo za razumijevanje tehnoloških trendova, već i za njihovo oblikovanje u skladu s našim vrijednostima i sigurnošću". Hrvatska eurozastupnica Sunčana Glavak (EPP/HDZ) rekla je u utorak na raspravi da "Europa mora postati digitalno i tehnološki suverenija kako bi mogla odgovoriti na sigurnosne rizike", naglašavajući da to znači osigurati "spremnost i otpornost" na kibernetičke prijetnje.