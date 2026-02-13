Koliko je stvarna prijetnja AI-a uredskim poslovima? Ovo su predviđanja Microsoftova šefa za AI

U razgovoru za Financial Times Suleyman je rekao kako očekuje da će umjetna inteligencija u relativno kratkom roku moći obavljati većinu, ako ne i sve profesionalne zadatke koji se danas rade za računalom.

'Mislim da ćemo dosegnuti razinu ljudske učinkovitosti u većini, ako ne i u svim profesionalnim zadacima', rekao je Suleyman. 'Poslovi poput odvjetnika, računovođe, voditelja projekata ili marketinških stručnjaka – većina tih zadataka bit će u potpunosti automatizirana umjetnom inteligencijom u sljedećih 12 do 18 mjeseci.'

Dodao je da su takve promjene već vidljive u softverskom inženjerstvu, gdje zaposlenici sve više koriste alate za programiranje potpomognuto umjetnom inteligencijom. Prema njegovim riječima, oni se već sada koriste za većinu produkcije programskog koda. 'To je potpuno drugačiji odnos prema tehnologiji, a dogodio se u posljednjih šest mjeseci', rekao je.