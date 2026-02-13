Koliko je stvarna prijetnja AI-a uredskim poslovima? Ovo su predviđanja Microsoftova šefa za AI

Umjetna inteligencija u idućih 12 do 18 mjeseci mogla bi dosegnuti razinu ljudske učinkovitosti u većini uredskih zanimanja (white collar), upozorio je izvršni direktor Microsoftova odjela za umjetnu inteligenciju Mustafa Suleyman. Njegove procjene uklapaju se u sve glasnija upozorenja vodećih ljudi tehnološke industrije o mogućoj masovnoj automatizaciji radnih mjesta
U razgovoru za Financial Times Suleyman je rekao kako očekuje da će umjetna inteligencija u relativno kratkom roku moći obavljati većinu, ako ne i sve profesionalne zadatke koji se danas rade za računalom.
'Mislim da ćemo dosegnuti razinu ljudske učinkovitosti u većini, ako ne i u svim profesionalnim zadacima', rekao je Suleyman. 'Poslovi poput odvjetnika, računovođe, voditelja projekata ili marketinških stručnjaka – većina tih zadataka bit će u potpunosti automatizirana umjetnom inteligencijom u sljedećih 12 do 18 mjeseci.'
Dodao je da su takve promjene već vidljive u softverskom inženjerstvu, gdje zaposlenici sve više koriste alate za programiranje potpomognuto umjetnom inteligencijom. Prema njegovim riječima, oni se već sada koriste za većinu produkcije programskog koda. 'To je potpuno drugačiji odnos prema tehnologiji, a dogodio se u posljednjih šest mjeseci', rekao je.
AI već mijenja način rada
Nagli razvoj umjetne inteligencije u posljednjih pet godina već je doveo do konkretnih promjena u načinu obavljanja uredskih poslova. Iako su AI alati povećali produktivnost, donijeli su i nove izazove. Business Insider nedavno je izvijestio o pojavi tzv. 'AI zamora' među softverskim inženjerima, koji zbog veće učinkovitosti tehnologije dobivaju sve više zadataka i suočavaju se s rastućim pritiskom.
Microsoft je među vodećim tvrtkama koje ubrzano uvode umjetnu inteligenciju u poslovno okruženje. Tvrtka razvija alate poput Copilota te ulaže u razvoj AI tehnologija kroz partnerstva s kompanijama OpenAI i Anthropic.
Suleyman nije jedini koji upozorava na moguće posljedice brzog razvoja umjetne inteligencije. Neki stručnjaci smatraju da bi promjene na tržištu rada mogle biti duboke.
Stuart Russell, računalni znanstvenik i suautor jednog od najutjecajnijih udžbenika o umjetnoj inteligenciji, prošle je godine izjavio da politički lideri razmatraju scenarije u kojima bi automatizacija mogla dovesti do čak 80 posto nezaposlenosti. Prema njegovim procjenama, ugroženi bi mogli biti poslovi od kirurga do izvršnih direktora.
Slične procjene iznio je i Dario Amodei, izvršni direktor i suosnivač tvrtke Anthropic. On je ranije upozorio da bi umjetna inteligencija mogla ugroziti polovicu početničkih uredskih poslova. 'Mi, kao tvorci ove tehnologije, imamo dužnost i obvezu biti iskreni o onome što dolazi', rekao je Amodei u razgovoru za Axios. 'Mislim da mnogi ljudi još nisu svjesni razmjera promjena.'