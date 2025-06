Što se stvarno događa kad kliknete 'Prihvati sve kolačiće'

Trebate li prihvaćati kolačiće svaki put kad neka web stranica zatraži to? Većina nas automatski klikne na 'Prihvati' kako bismo što prije zatvorili dosadni prozor i nastavili s onim što smo radili. No je li to zaista pametno? Kratak odgovor je: ne, ne biste trebali nasumce prihvaćati sve kolačiće. Ipak, postoji niz nijansi koje moramo razumjeti jer nisu svi kolačići isti.

Kad vas stranica pita hoćete li prihvatiti kolačiće, zapravo se radi o malim tekstualnim datotekama koje se pohranjuju u vaš preglednik. One omogućuju web stranicama da 'zapamte' stvari poput vaših prijava, postavki jezika ili onoga što ste ostavili u košarici. Sam pojam cookie potječe iz devedesetih, kada je programer Lou Montulli upotrijebio izraz magic cookie iz svijeta operativnih sustava. Naziv je ostao, kao i tehnologija.

Tim rečeno, kolačići nisu nužno loši. Zapravo, često su korisni. Ako cijenite to što ne morate svaki put iznova unositi korisničko ime ili vam je drago što neka aplikacija zna vašu lokaciju, uvijek možete na tome zahvaliti kolačićima.

No nisu svi dobronamjerni. Općenito, dijelimo ih na tri vrste: sesijski, stalni i kolačići trećih strana. Sesijski kolačići su privremeni i brišu se čim zatvorite preglednik. Oni pomažu da stranica normalno funkcionira i smatraju se najmanje problematičnima.