Kina regulira digitalne ljude: Nema 'virtualnih intimnih odnosa', posebno se štite djeca

Nacrt propisa također bi zabranio korištenje osobnih podataka drugih ljudi za izradu digitalnih ljudi bez pristanka , kao i korištenje virtualnih ljudi za zaobilaženje sustava provjere identiteta, što odražava napore Pekinga da zadrži kontrolu uslijed napretka umjetne inteligencije.

Prijedlog pravila Kineske uprave za kibernetički prostor (CAC) zahtijevao bi istaknute oznake 'digitalni čovjek' na svim sadržajima s virtualnim ljudima te bi zabranio digitalnim ljudima pružanje 'virtualnih intimnih odnosa' osobama mlađim od 18 godina, prema pravilima objavljenim za javnu raspravu koja traje do 6. svibnja.

Digitalnim ljudima također je zabranjeno širenje sadržaja koji ugrožava nacionalnu sigurnost, potiče podrivanje državne vlasti, promiče secesiju ili narušava nacionalno jedinstvo, navodi se u nacrtu pravila.

Pružateljima usluga savjetuje se da sprječavaju i suzbijaju sadržaje koji su seksualno sugestivni, prikazuju stravične scene, okrutnost ili potiču diskriminaciju na temelju etničke pripadnosti ili regije, stoji u dokumentu.

Pružatelji se također potiču da poduzmu potrebne mjere za intervenciju i pruže stručnu pomoć kada korisnici pokažu suicidalne sklonosti ili sklonosti samoozljeđivanju.

Kina je jasno iznijela svoje ambicije za agresivno usvajanje umjetne inteligencije u cijelom gospodarstvu u novom petogodišnjem strateškom planu objavljenom prošlog mjeseca. Inicijativa dolazi uz postroženo upravljanje u toj brzorastućoj industriji kako bi se osigurala sigurnost i usklađenost sa socijalističkim vrijednostima zemlje.

Nova pravila imaju za cilj popuniti prazninu u upravljanju sektorom digitalnih ljudi, postavljajući jasne granice za zdrav razvoj industrije, prema analizi objavljenoj na web stranici regulatora.

'Upravljanje digitalnim virtualnim ljudima više nije samo pitanje industrijskih normi, već je postalo strateški znanstveni problem koji se tiče sigurnosti kibernetičkog prostora, javnog interesa i visokokvalitetnog razvoja digitalne ekonomije', dodaje se u analizi.