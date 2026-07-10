Važan korak za Kinu: Prvi put uspješno prizemljili orbitalnu raketu

Iz CASC-a su poručili da je riječ o povijesnom iskoraku za kinesku svemirsku industriju jer je to prvi uspješan kontrolirani povrat orbitalne rakete u zemlji, ali i prvi sustav takve vrste koji koristi mrežu postavljenu na morskoj platformi. Smatraju da će taj uspjeh ubrzati razvoj domaćih raketa za višekratnu upotrebu i dugoročno smanjiti troškove lansiranja, piše BBC.

Prema priopćenju državne Kineske korporacije za svemirsku znanost i tehnologiju (CASC) , raketa je nakon odvajanja prvog i drugog stupnja izvela kontrolirani vertikalni povratak te sletjela na plutajuću platformu opremljenu posebnom mrežastom konstrukcijom za prihvat letjelice.

Long March 10B dvostupanjska je raketa visoka oko 63 metra. Prvi stupanj koristi kerozin i tekući kisik kao pogonsko gorivo, dok drugi radi na kombinaciji tekućeg kisika i tekućeg metana. U verziji za višekratnu upotrebu može u nisku Zemljinu orbitu ponijeti do 16 tona tereta.

Na svom prvom letu raketa je uspješno isporučila satelit u planiranu orbitu. Kineske vlasti nisu objavile detalje o samom satelitu niti njegovoj misiji, već su naglasak stavile na uspješan povrat prvog stupnja.

Dosad je jedino američki SpaceX rutinski izvodio kontrolirana vertikalna slijetanja orbitalnih raketa. Zahvaljujući višekratnoj upotrebi prvog stupnja, tvrtka je znatno smanjila cijenu lansiranja i postala dominantan igrač na globalnom tržištu svemirskog prijevoza.

Kina sada pokušava razviti sličan model. U CASC-u ističu da će mogućnost ponovne uporabe rakete Long March 10B omogućiti niže operativne troškove uz zadržavanje velike nosivosti, što bi kineskom svemirskom programu moglo dati značajnu konkurentsku prednost.

Long March 10B nije jedini projekt u razvoju. Na raketama za višekratnu upotrebu rade i druge kineske tvrtke, među njima LandSpace, CAS Space, Galactic Energy i Deep Blue Aerospace. Neki od njihovih projekata već su stigli do orbitalnih letova, ali dosad nisu uspjeli uspješno vratiti prvi stupanj rakete.

Ako Kina nastavi ovim tempom razvoja, njezine bi rakete za višekratnu upotrebu u idućim godinama mogle postati ozbiljan konkurent američkom SpaceX-u i njegovoj raketi Falcon 9, koja danas prednjači po broju ponovnih lansiranja i komercijalnih misija.