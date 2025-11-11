Kašnjenje GTA 6 moglo bi skupo koštati tvrtku

Odgode izlaska videoigara već desetljećima frustriraju fanove koji ih željno očekuju, no čini se da će odgoda novog GTA Rockstar Games opaliti i po novčaniku. Kompanija je, naime, 6. studenog objavila da će GTA VI izaći 19. 11. 2026. što je, podsjetimo, šest mjeseci nakon dosad planiranog datuma.

Profesor financija Rob Wilson izjavio je da će dodatno testiranje, prilagodba marketinških kampanja i promjene u ugovorima s dobavljačima povećati budžet za oko 350 milijuna dolara, dok bi propušteni prihodi zbog pomicanja izlaska mogli podići ukupni trošak na pola milijarde.