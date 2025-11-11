Kašnjenje GTA 6 moglo bi skupo koštati tvrtku

Kompanija i analitičari uvjereni su da je ovo najbolja strateška odluka, dijelom zbog naučene lekcije vezane uz Cyberpunk 2077
Odgode izlaska videoigara već desetljećima frustriraju fanove koji ih željno očekuju, no čini se da će odgoda novog GTA Rockstar Games opaliti i po novčaniku. Kompanija je, naime, 6. studenog objavila da će GTA VI izaći 19. 11. 2026. što je, podsjetimo, šest mjeseci nakon dosad planiranog datuma.
Profesor financija Rob Wilson izjavio je da će dodatno testiranje, prilagodba marketinških kampanja i promjene u ugovorima s dobavljačima povećati budžet za oko 350 milijuna dolara, dok bi propušteni prihodi zbog pomicanja izlaska mogli podići ukupni trošak na pola milijarde.
Insajder Tom Henderson dodao je da Rockstar na razvoj igre trenutno troši oko 10 milijuna dolara mjesečno. Prema njegovim riječima, dodatnih šest mjeseci rada povećat će produkcijske troškove za još 60 milijuna dolara, što se poklapa s ranijim procjenama.
Unatoč povećanim troškovima, stručnjaci smatraju da je odgoda strateška odluka. Wilson ističe da bi lansiranje nedovršene igre moglo ozbiljno naštetiti reputaciji studija, podsjećajući se na slučaj Cyberpunka 2077. Dodao je kako dugoročna vrijednost brenda Rockstar nadmašuje kratkoročne gubitke.
Što se tiče cijene igre, Wilson smatra da tvrtka neće povisiti već apsurdnu osnovnu cijenu na 100 dolara, jer bi to izazvalo negodovanje fanova. Umjesto toga, očekuje da će Rockstar dodatne troškove nadoknaditi kroz premium izdanja i DLC sadržaje, piše Tribune.