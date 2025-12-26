Što su Kinezi naučili iz sukoba u Ukrajini? 'Sve više koriste pojam totalni rat...'

Analiza rata u Ukrajini snažno je utjecala na kinesko vojno razmišljanje i dovela do revizije vojne strategije Pekinga, navodi se u javnom izvješću Pentagona. Prema američkoj procjeni, Kina danas pokazuje veću samouvjerenost i odlučnost u pripremama za mogući sukob sa Sjedinjenim Državama, koje vidi kao svoju glavnu stratešku prijetnju

Iako se u javnosti često ističe masovna uporaba dronova u Ukrajini, američki analitičari upozoravaju da su kineski zaključci znatno širi: riječ je o globalnom konceptu ratovanja velikih sila, a ne samo o taktičkim lekcijama s bojišta. Kontrola eskalacije kao središnja ideja Ključna teza kineske strategije jest uvjerenje da je moguće kontrolirati intenzitet sukoba. Peking smatra da se sukob s SAD-om može zadržati u okviru konvencionalnog ratovanja, bez prelaska u nuklearni rat ili uporabu oružja za masovno uništenje. Ta se procjena temelji na povezivanju taktičkih i operativnih djelovanja s širim strateškim manevrima, čime se protivniku oduzima inicijativa i smanjuje rizik nekontrolirane eskalacije.

Precizni udari, blokade i autonomni sustavi Američko izvješće navodi da Kina i dalje snažno računa na dugometne, visokoprecizne udare, koji brišu granice između taktičke, operativne i strateške razine ratovanja. Takvi udari omogućuju pogađanje ciljeva duboko izvan zone neposrednih borbi. Oni bi bili kombinirani s autonomnim i visokotehnološkim oružnim sustavima, pomorskim blokadama i izolacijom ključnih područja, informacijskim operacijama i strateškom komunikacijom te ekonomskim pritiscima i sankcijama, navodi Defense Express. Cilj je paralizirati protivnika na više razina istodobno, bez potrebe za dugotrajnim kopnenim sukobima. Ukrajina kao model za mogući scenarij oko Tajvana Posebna pozornost u izvješću posvećena je Tajvanu. Washington smatra da je rat u Ukrajini Kini omogućio prilagodbu planova za eventualnu operaciju protiv otoka, i to u nekoliko ključnih područja: razvoju autonomnih platformi, jačanju satelitskih komunikacija te pripremi oružanih snaga za urbano ratovanje, koje nadilazi klasične vojne vježbe. Naglasak se stavlja i na informacijske operacije, usmjerene prema domaćoj javnosti, ali i međunarodnoj zajednici, s ciljem oblikovanja percepcije sukoba i smanjenja vanjskog otpora.

Istodobno, kinesko planiranje usmjereno je na izbjegavanje dugotrajnog rata, kakav se razvio u Ukrajini. Rat kao sukob cijelih nacionalnih sustava U kineskom vojnom razmišljanju rat se sve više promatra kao sukob nacionalnih sustava, a ne samo oružanih snaga. To uključuje potpunu koordinaciju vojnog i civilnog sektora, jedinstveno planiranje i jasnu komunikaciju. U kontekstu mogućeg sukoba sa SAD-om koristi se pojam ‘totalni rat’, koji ne znači nužno neograničeno nasilje, već mobilizaciju svih raspoloživih strateških resursa radi prisiljavanja protivnika na političku kapitulaciju. Brža mobilizacija i jasni politički ciljevi Izvješće navodi da Kina aktivno radi na skraćivanju vremena potrebnog za mobilizaciju, s posebnim naglaskom na brže i učinkovitije aktiviranje pričuvnika. Time se nastoji osigurati sposobnost brzog prelaska iz mirnodopskog u ratno stanje. Istodobno, kinesko Ministarstvo obrane naglašava da politički ciljevi rata moraju biti jasno definirani i ograničeni, kako bi se povećala kontrola nad sukobom i vjerojatnost uspjeha.

