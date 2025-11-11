Pola bilijuna razloga za slavlje: Zbog ove zlatne groznice bogati postaju još bogatiji

Najveći dobitnik 2025. godine zasad je Larry Ellison , suosnivač Oraclea, čije je osobno bogatstvo poraslo za 150 milijardi dolara, na ukupno 343 milijarde. Larry Page i Sergej Brin , osnivači Alphabeta (Googlea), povećali su svoja bogatstva za više od 60 milijardi dolara, a Mark Zuckerberg iz Mete i Jensen Huang , izvršni direktor Nvidije, za više od 50 milijardi svaki, piše Business Insider .

Pionir PC industrije Michael Dell, bivši šef Microsofta Steve Ballmer te Elon Musk, vlasnik Tesle i SpaceX-a, zaradili su više od 30 milijardi dolara tijekom godine. Popis deset najbogatijih zaokružuju Bernard Arnault iz LVMH-a, s povećanjem od 19 milijardi, i Jeff Bezos, osnivač Amazona, bogatiji za 11 milijardi dolara.

U samo jednom danu njihova zajednička imovina narasla je za 45 milijardi dolara zahvaljujući snažnim zaradama tehnoloških kompanija i ublažavanju strahova od trgovinskog rata. Ukupno sada vrijede oko 2,5 bilijuna dolara, više od vrijednosti cijelog Amazona, kompanije koja godišnje ostvaruje više od 600 milijardi dolara prihoda i zapošljava oko 1,5 milijuna ljudi.

AI manija hrani bogatstvo

Bloomberg napominje da je većina tog rasta rezultat euforije oko umjetne inteligencije te partnerstava i ugovora s vladama, kao i vrtoglavih tržišnih prognoza. Od početka godine dionice Oraclea skočile su 70 posto dok su Alphabet, Nvidia i Dell porasli više od 40 posto, a Meta i Microsoft više od 25 posto.

Svi osim Arnaulta imaju značajne udjele u najvećim svjetskim AI kompanijama, pa su rast cijena dionica i tržišna očekivanja napuhali njihova osobna bogatstva.

Stručnjaci su podijeljeni oko toga što slijedi. Neki investitori, poput Rossa Gerbera i Kevina O’Learyja, vjeruju da je umjetna inteligencija 'tehnologija koja mijenja svijet', a ekonomist Gary Shilling, investitor Bill Smead, profesor Erik Gordon i strateg Paul Dietrich upozoravaju da AI bum već poprima obilježja balona koji bi mogao puknuti.