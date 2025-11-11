Pola bilijuna razloga za slavlje: Zbog ove zlatne groznice bogati postaju još bogatiji

Desetorica najbogatijih ljudi na svijetu ove su godine zajedno povećala svoje bogatstvo za čak 523 milijarde dolara, pokazuje Bloomberg Billionaires Index. Za usporedbu, cijele kompanije poput Mastercarda, Exxona ili Netflixa danas vrijede manje od toga
Najveći dobitnik 2025. godine zasad je Larry Ellison, suosnivač Oraclea, čije je osobno bogatstvo poraslo za 150 milijardi dolara, na ukupno 343 milijarde. Larry Page i Sergej Brin, osnivači Alphabeta (Googlea), povećali su svoja bogatstva za više od 60 milijardi dolara, a Mark Zuckerberg iz Mete i Jensen Huang, izvršni direktor Nvidije, za više od 50 milijardi svaki, piše Business Insider.
Pionir PC industrije Michael Dell, bivši šef Microsofta Steve Ballmer te Elon Musk, vlasnik Tesle i SpaceX-a, zaradili su više od 30 milijardi dolara tijekom godine. Popis deset najbogatijih zaokružuju Bernard Arnault iz LVMH-a, s povećanjem od 19 milijardi, i Jeff Bezos, osnivač Amazona, bogatiji za 11 milijardi dolara.
U samo jednom danu njihova zajednička imovina narasla je za 45 milijardi dolara zahvaljujući snažnim zaradama tehnoloških kompanija i ublažavanju strahova od trgovinskog rata. Ukupno sada vrijede oko 2,5 bilijuna dolara, više od vrijednosti cijelog Amazona, kompanije koja godišnje ostvaruje više od 600 milijardi dolara prihoda i zapošljava oko 1,5 milijuna ljudi.
AI manija hrani bogatstvo
Bloomberg napominje da je većina tog rasta rezultat euforije oko umjetne inteligencije te partnerstava i ugovora s vladama, kao i vrtoglavih tržišnih prognoza. Od početka godine dionice Oraclea skočile su 70 posto dok su Alphabet, Nvidia i Dell porasli više od 40 posto, a Meta i Microsoft više od 25 posto.
Svi osim Arnaulta imaju značajne udjele u najvećim svjetskim AI kompanijama, pa su rast cijena dionica i tržišna očekivanja napuhali njihova osobna bogatstva.
Stručnjaci su podijeljeni oko toga što slijedi. Neki investitori, poput Rossa Gerbera i Kevina O’Learyja, vjeruju da je umjetna inteligencija 'tehnologija koja mijenja svijet', a ekonomist Gary Shilling, investitor Bill Smead, profesor Erik Gordon i strateg Paul Dietrich upozoravaju da AI bum već poprima obilježja balona koji bi mogao puknuti.