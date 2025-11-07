Desilo se neminovno: GTA 6 opet odgođen, poznat novi datum izlaska

Najnoviji službeni datum izlaska je 19. studenog 2026.

Jedna od najočekivanijih videoigara u zadnje vrijeme, Grand Theft Auto 6, ponovno je odgođena. Novi datum izlaska je 19. studenog 2026., objavio je razvojni studio Rockstar Games. Igra je prvotno trebala biti objavljena u jesen 2025., ali je već tada njezin izlazak bio pomaknut na svibanj 2026. Sada je potvrđena i druga odgoda, uz objašnjenje da su razvojnom timu potrebni dodatni mjeseci kako bi igru dovršili s razinom kvalitete koju fanovi 'očekuju i zaslužuju'.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Rockstar Games

Rockstar se u priopćenju zahvalio obožavateljima na strpljenju i izrazio 'uzbuđenje zbog nadolazeće prilike da igrači istraže Leonidu', izmišljenu američku saveznu državu inspiriranu Floridom, te Vice City, modernu verziju kultnog grada iz ranijih nastavaka, piše BBC. Posljednji naslov iz serijala, GTA 5 izašao je 2013. godine i ostao je druga najprodavanija videoigra svih vremena. Unatoč starosti od 12 godina, igra i dalje ima aktivnu zajednicu zahvaljujući svojem multiplayeru. Vijest o odgodi dolazi svega nekoliko dana nakon što je 30. listopada Rockstar podijelio otkaze 31 zaposleniku studija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sindikat Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), koji zastupa radnike u industriji videoigara, optužio je tvrtku da je otpuštanja provela kako bi spriječila sindikalno organiziranje. Prosvjedi su održani ispred ureda u Edinburgu i Londonu, a Rockstarova matična tvrtka Take-Two Interactive još se nije oglasila o ovim navodima.