Brojevi građana, tvrtki i službi, sve na jednom mjestu: Stigao je novi telefonski imenik

Hrvatski Telekom predstavio je novi HT Telefonski javni imenik, dostupan na adresi imenik.tportal.hr, koji omogućuje pretraživanje javno dostupnih telefonskih brojeva fizičkih i pravnih osoba te pristup informacijama o poslovnim kontaktima, info brojevima i međunarodnim pozivnim oznakama

Novi digitalni imenik okuplja podatke o korisnicima svih fiksnih i mobilnih operatora u Hrvatskoj koji su dali privolu za objavu svojih podataka, odnosno koje su operatori, sukladno zakonskim obvezama, dostavili za objavu u javnom imeniku.

Osim pretraživanja prema imenu, prezimenu ili nazivu tvrtke, korisnicima je dostupna pretraga prema telefonskom broju kako bi provjerili kome on pripada. Imenik uključuje i poslovne kontakte, pretragu kratkih kodova, besplatne brojeve 0800, pristupne brojeve 072, brojeve usluga s posebnom tarifom (060, 061, 064, 065 i 069), informacije o važnim servisnim kontaktima te međunarodne pozivne brojeve. Servis je prilagođen korištenju na računalima, tabletima i pametnim telefonima, a novo sučelje omogućuje jednostavnije i preglednije pretraživanje.

Hrvatski Telekom ovlašteni je davatelj usluge sveobuhvatnog javnog imenika te službe davanja obavijesti o brojevima krajnjih korisnika. Uz internetski imenik, korisnicima je i dalje dostupna usluga informacija o telefonskim brojevima putem broja 11888. U javnom imeniku objavljuju se podaci fizičkih osoba koje su dale privolu za objavu, a pravne osobe, sukladno zakonskim propisima, obvezne su objaviti najmanje jedan kontaktni broj namijenjen osnovnoj identifikaciji i komunikaciji.