Brojevi građana, tvrtki i službi, sve na jednom mjestu: Stigao je novi telefonski imenik

Hrvatski Telekom predstavio je novi HT Telefonski javni imenik, dostupan na adresi imenik.tportal.hr, koji omogućuje pretraživanje javno dostupnih telefonskih brojeva fizičkih i pravnih osoba te pristup informacijama o poslovnim kontaktima, info brojevima i međunarodnim pozivnim oznakama
Novi digitalni imenik okuplja podatke o korisnicima svih fiksnih i mobilnih operatora u Hrvatskoj koji su dali privolu za objavu svojih podataka, odnosno koje su operatori, sukladno zakonskim obvezama, dostavili za objavu u javnom imeniku.
Osim pretraživanja prema imenu, prezimenu ili nazivu tvrtke, korisnicima je dostupna pretraga prema telefonskom broju kako bi provjerili kome on pripada. Imenik uključuje i poslovne kontakte, pretragu kratkih kodova, besplatne brojeve 0800, pristupne brojeve 072, brojeve usluga s posebnom tarifom (060, 061, 064, 065 i 069), informacije o važnim servisnim kontaktima te međunarodne pozivne brojeve.
Servis je prilagođen korištenju na računalima, tabletima i pametnim telefonima, a novo sučelje omogućuje jednostavnije i preglednije pretraživanje.
Hrvatski Telekom ovlašteni je davatelj usluge sveobuhvatnog javnog imenika te službe davanja obavijesti o brojevima krajnjih korisnika. Uz internetski imenik, korisnicima je i dalje dostupna usluga informacija o telefonskim brojevima putem broja 11888.
U javnom imeniku objavljuju se podaci fizičkih osoba koje su dale privolu za objavu, a pravne osobe, sukladno zakonskim propisima, obvezne su objaviti najmanje jedan kontaktni broj namijenjen osnovnoj identifikaciji i komunikaciji.
Korisnici imaju pravo besplatno upisati svoje podatke u javni imenik, provjeriti ih, izmijeniti ili dopuniti te zatražiti njihovo brisanje ili upravljati objavom podataka u skladu s važećim propisima. Operatori elektroničkih komunikacija pritom su obvezni osigurati ažurnost podataka i redovito ih dostavljati ovlaštenim davateljima javnog imenika.
Projekt redizajna imenika vodila je Dijana Filko, uz stručnu podršku HT-ove ekipe u kojoj su bili Robert Šekrst, Ante Galić, Nikola Filipčić i Antun Črnja te suradnju s Interactive1.
Novi HT Telefonski javni imenik dostupan je na adresi imenik.tportal.hr.