Karta svemira uklesana u zemlju: Tajna koju su Maje ostavile u džungli

Unutar jame pronađeni su tragovi plavog azurita na sjeveru , zelenog malahita na istoku i žutog okera na jugu , dok su se na zapadu nalazile morske školjke i glineni komadići u obliku sjekira . Kasnije su istraživači shvatili da je jama poravnata s velikim kanalima koji se protežu prema četiri strane svijeta , čineći kozmogram - monumentalnu mapu svemira urezanu u krajolik.

Otkrivanje najstarijeg poznatog majanskog nalazišta, Aguada Fénix u južnom Meksiku, bilo je tek početak revolucionarnih spoznaja za arheologa Takeshija Inomatu i njegov tim. Nakon što su 2017. locirali ovo golemo nalazište zakopano u prašumi, istraživači su započeli iskopavanja i otkrili masivnu jamu u obliku križa .

Kozmogrami su u mezoameričkim kulturama predstavljali svjetonazor i duhovni odnos zajednica prema svemiru. Nalazi, objavljeni u časopisu Science Advances, prema Inomati, dovode u pitanje dugogodišnje pretpostavke o društvenom ustroju starih Maja i razlozima izgradnje njihovih monumentalnih arhitektonskih struktura.

Desetljećima su arheolozi smatrali da su piramide i druga velika središta nastala tek nakon što su se oko 350. godine pr. Kr. pojavili prvi oblici društvene hijerarhije. No, Aguada Fénix, koja se prostire na gotovo 9 puta 7,5 kilometara, datira između 1000. i 800. godine pr. Kr., što je mnogo prije nego što su se pojavili moćni vladari, piše Scientific American.

Koristeći lidar tehnologiju i višegodišnja iskopavanja, istraživači su otkrili mrežu uzdignutih prolaza, kanala i terasa orijentiranih u smjerovima sjever-jug i istok-zapad. U središtu se nalazila pravokutna platforma i ceremonijalni trg u rasporedu poznatom kao E Grupa, koji se povezuje s astronomskim promatranjima. Radiokarbonsko datiranje smješta ritualne naslage u razdoblje oko 900. godine pr. Kr.

Uočena je i mreža kanala i brana, vjerojatno namijenjenih usmjeravanju vode iz obližnjeg jezera. Iako sustav nije dovršen, njegova monumentalna razina upućuje na visok stupanj organizacije. No, budući da kanali nisu imali praktičnu funkciju i da nije pronađen nijedan dokaz o palačama, grobnicama ili rezidencijama elite, Inomata vjeruje da je Aguada Fénix bila mjesto okupljanja i rituala brojnih zajednica, a ne projekt vladarske elite. 'Religija je bila ključna i motivirala ljude da zajedno ostvaruju ovako goleme projekte', objašnjava Inomata.

Neki stručnjaci upozoravaju da se pojam kozmograma u arheologiji ponekad koristi preširoko, ali u ovom slučaju dokazi su, prema arheologu Oswaldu Chinchilli sa Sveučilišta Yale, 'izuzetno jaki'. Boje, raspored prema stranama svijeta i povezanost s izlaskom i zalaskom Sunca duboko su ukorijenjeni u majanskoj religiji i kozmologiji koja je i danas prisutna među zajednicama Maja u Meksiku i Srednjoj Americi.

Arheolog David Stuart sa Sveučilišta u Teksasu smatra da je jama 'sidrila cijeli prostor prema svemiru' i činila ga svetim. Predmeti zakopani oko jame, kaže Stuart, mogli su imati simbolično značenje sadnje, odnosno 'aktiviranja prostora' kao pozornice za zajedničke obrede.

Za Inomatu, nalazište Aguada Fénix podsjetnik je da društvene hijerarhije nisu nužne kako bi zajednica postigla velike stvari. 'Ovo je izvanredno postignuće naroda Maja, koji tu žive i danas žive' zaključuje.