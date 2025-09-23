Kada dijete treba dobiti mobitel? Bivši šef sigurnosti na Facebooku o osam ključnih pravila

Dok škole uvode zabrane mobitela i stavljaju ih u posebne vrećice, roditelji i dalje pokušavaju pronaći ravnotežu između zaštite i slobode djece na internetu. Stamos, koji je godinama bio svjedok 'ružne strane društvenih mreža', sada i sam kao roditelj donosi jasne smjernice, piše Business Insider.

Kada dijete treba dobiti mobitel?

Stamos smatra da ne postoji univerzalna dob, ali preporučuje da se s uređajem pričeka dok ga dijete može odgovorno koristiti. Njegova kći dobila je mobitel s 13 godina, što je opisao kao 'njezinu granicu'.

Za mlađu djecu predlaže tablete s ograničenim aplikacijama i bez internetskog preglednika. 'Kad im otvorite web, gubite kontrolu', upozorava. Stamos naglašava da roditelji moraju imati lozinke mobitela svoje djece i povremeno provoditi nenajavljene provjere.

'U svakom trenutku djetetu možete reći: 'Daj mi svoj mobitel.' Ako odbije, oduzmite mu mobitel', kaže. Dodaje da djeca moraju shvatiti da se provjere ne odnose na njihovo ponašanje, nego na zaštitu od 'loših ljudi' na internetu.

Jedno od ključnih pravila jest da mobiteli ne smiju biti u sobi tijekom noći. Djeca bi ih trebala staviti na punjač izvan sobe, a to je ujedno prilika za brze provjere. 'Tinejdžeri ne spavaju jer cijelu noć tipkaju po mobitelu', kaže Stamos. Prema njemu, upravo je kasnonoćno dopisivanje izvor brojnih socijalnih i obrazovnih problema.

On zastupa stav da djeca ne bi smjela imati profile na društvenim mrežama dok za to nisu spremna. Kada se to dopusti, računi moraju biti postavljeni na privatno. 'Mlađe generacije ionako više preferiraju privatnu komunikaciju, što je pozitivna promjena', dodaje.

Stamos smatra da je najvažnije stvoriti kulturu povjerenja – djeca moraju znati da neće biti kažnjena zbog pogrešaka koje izazovu odrasli. 'Predatori iskorištavaju osjećaj srama i uvjere djecu da sakriju greške od roditelja. Treba ih 'cijepiti’ protiv toga', kaže Stamos. Njegova poruka djeci glasi: 'Ako vam netko kaže da ne smijete reći nešto roditeljima jer će se oni naljutiti - laže vam.'

Kao dodatnu mjeru preporučuje uključivanje Appleove opcije communication safety, a ona blokira slanje i primanje golih fotografija. Djeca starija od 13 godina, nažalost, mogu je zaobići, ali Stamos naglašava da vrijedi aktivirati ovu funkciju.