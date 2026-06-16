Jesu li astronomi konačno riješili jednu od najvećih zagonetki svemira

Najnovije istraživanje tajnovitih objekata snimljenih teleskopom James Webb otkriva zanimljive detalje o nastanku ranih galaksija i složenosti svemira neposredno nakon Velikog praska

Neobični objekti poznati kao 'male crvene točke', koje smo pomoću teleskopa James Webb otkrili prije nekoliko godina, ponovno su se našli u središtu pozornosti. Novo istraživanje sugerira da bi se moglo raditi o supermasivnim crnim rupama skrivenima u gustim oblacima plina, što bi moglo riješiti jednu od najvećih zagonetki o nastanku prvih kozmičkih struktura. Astronomi su još od 2022. pokušavali objasniti podrijetlo takozvanih malih crvenih točaka, iznimno kompaktnih crvenih objekata iz ranog svemira.

Njihovo otkriće izazvalo je veliko zanimanje jer su izgledale previše razvijeno za tako rano razdoblje nakon Velikog praska te su neki istraživači čak nagađali da bi mogle dovesti u pitanje postojeće modele kozmologije i razumijevanje nastanka prvih galaksija. Pogled u stari svemir Novo istraživanje usredotočilo se na objekt nazvan GLIMPSE-17775, a on je postojao oko 1,8 milijardi godina nakon Velikog praska. Znanstvenici su analizirali njegov spektar, odnosno svjetlost razloženu na pojedine valne duljine, jer takva analiza omogućuje otkrivanje kemijskog sastava i fizičkih uvjeta udaljenih kozmičkih objekata. Tim predvođen astrofizičarem Vasilijem Kokorevim identificirao je više od 40 kemijskih obilježja, što je omogućilo izradu detaljnijeg modela njegove strukture.