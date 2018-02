Izbrisane poruke u WhatsAppu nisu nestale zauvijek, čak postoji i način kako ih pročitati

Ovom metodom snalažljivi korisnici mogu iskoristiti propust aplikacije te 'spasiti' razgovore izbrisane komandom 'Delete for Everyone'

Iako ova nova značajka mnogima donosi veliko olakšanje zbog mogućnosti zatiranja gafova, gramatičkih grešaka ili neželjenih poslanih fotografija, nju je moguće zaobići na dva jednostavna načina. Ovo, naravno, znači da kao u starim vremenima prije 'Delete For Everyone' morate paziti što tipkate.

WhatsApp, jedna od najpopularnijih aplikacija za instantne poruke nedavno je izdala značajku 'Delete for Everyone'. Ovo korisnicima WhatsAppa omogućava brisanje poslanih poruka do sedam minuta nakon slanja.

Prva metoda je jednostavno citiranje poruke prije nego što ju se izbriše. Ovaj propust objavio je The Next Web te što je najgore - uopće se ne radi o bugu već normalnoj značajki aplikacije. Citiranje poruke nastavit će prikazivati tekst izbrisane poruke na primateljevom uređaju, učinivši 'Delete For Everyone' prilično beskorisnim.

Druga metoda uključuje pristupanje prijašnjim podsjetnicima na Androidu. Korisnici mogu za to iskoristiti aplikaciju kojom dobivaju pristup cijelom popisu podsjetnika kako bi pristupili tekstu unutar izbrisane poruke.