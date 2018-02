Što nam to Sony sprema za MWC?

Japanska korporacija je uoči početka najvećeg svjetskog sajma mobilne telefonije objavila tajanstveni teaser

Hoće li to, kako se očekuje, biti Xperia XZ2 te nasljednik modela Xperia XZ1 Compact? U videu nisu navedene pojedinosti o nadolazećem predstavljanju, ali se da naslutiti kako bi nova perjanica mogla imati dizajn drukčiji od prethodnika, moguće i novi oblik haptičke povratne veze koja bi omogućila sučelje bez fizičkih tipki. Apple je još s modelima iPhonea 7 i 7 Plus pokazao kako je to moguće ugradnjom dugmeta Touch ID.