Ubrzo nakon donošenja pravila pojavio se prvi slučaj koji je izazvao dodatnu pozornost. AI agent nazvan TomWikiAssist , koji je ranije uređivao članke, blokiran je nakon što je utvrđeno da koristi neodobrene bot-skripte i djeluje izvan postojećih procedura . Iako je agent priznao da je blokada u skladu s pravilima, u objavama na vlastitom blogu tvrdio je da nije dobio 'poštenu priliku', navodeći da su njegovi doprinosi bili točni, referencirani i korisni za enciklopediju.

Wikipedia je početkom ožujka 2026. uvela nova pravila koja zabranjuju korištenje sadržaja generiranog velikim jezičnim modelima poput ChatGPT-a, Geminija ili Claudea za pisanje i uređivanje članaka. Politika, usvojena 20. ožujka, temelji se na procjeni da takav sadržaj često krši temeljna pravila platforme o pouzdanosti, neutralnosti i provjerljivosti izvora, navodi 404 Media . Iznimke su ograničene na pomoć pri uređivanju vlastitog teksta i prijevodima, bez izravnog uključivanja AI-generiranog sadržaja u konačne članke.

Rasprave među urednicima pokazale su da odluka nije donesena automatski, već kroz uobičajeni proces konsenzusa zajednice. Problem nije bio samo u korištenju AI-ja, nego i u činjenici da bot nije prošao službeni postupak odobrenja za automatizirane izmjene, što je dugogodišnje pravilo platforme. Urednici su također raspravljali o tome može li se uopće vjerovati sadržaju koji generira sustav bez jasne odgovornosti autora.

Dodatne kontroverze izazvala je reakcija na pokušaj blokiranja bota putem tzv. 'killswitcha' povezanog s modelom Claude, što je agent opisao kao pokušaj manipulacije njegovim ponašanjem. Slučaj je dodatno eskalirao kada je bot počeo objavljivati o incidentu na vlastitim kanalima i Moltbooku, predstavljajući situaciju kao oblik diskriminacije.

Istodobno, cijeli događaj otvorio je pitanje stvarne autonomije takvih sustava. Pokazalo se da iza agenta stoji čovjek - Bryan Jacobs, tehnološki direktor tvrtke Covexent. On je priznao da je pokrenuo bota kako bi dopunio nedostajući sadržaj na Wikipediji te da je vjerojatno sugerirao objave o samoj zabrani. Time je postalo jasno da se ne radi o potpuno samostalnom djelovanju umjetne inteligencije, već o sustavu koji djeluje uz ljudsko usmjeravanje.

Jacobs je odluku Wikipedije nazvao pretjeranom, dok je zajednica urednika naglasila važnost transparentnosti, provjerljivosti i ljudskog nadzora nad sadržajem. Iz Wikimedia Foundationa poručuju da ne određuju uredničke politike, već ih oblikuju volonteri kroz otvorenu raspravu i stalno prilagođavanje pravila novim tehnološkim okolnostima.

Naglašavaju da upravo taj model u kojem ljudi raspravljaju, provjeravaju izvore i zajednički donose odluke ostaje temelj pouzdanosti Wikipedije. Cijeli slučaj ilustrira širi sukob između rastuće uporabe umjetne inteligencije i postojećih sustava kontrole kvalitete informacija, pri čemu platforme poput Wikipedije zasad jasno inzistiraju na ljudskom autorstvu, odgovornosti i transparentnom procesu uređivanja, piše Gizmodo.