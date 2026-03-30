Umjetna inteligencija još ne može zamijeniti stvarnu ljudsku kreativnost

Nova studija, objavljena u časopisu Advanced Science - iza koje stoje istraživači s Instituta za neuroznanost Sveučilišta u Barceloni, zajedno sa suradnicima iz IDIBELL-a, CVC-UAB-a i Bečkog centra za kognitivne znanosti - tvrdi kako kreativnost umjetne inteligencije nije istinska, već se samo takvom čini.

Umjetna inteligencija možda postaje impresivno dobra u pisanju, dizajniranju ili davanju ideja za rješenje pojedinih problema. Ali, kada je riječ o istinskoj kreativnosti, ljudi i dalje imaju prednost.

Istraživanje pokazuje kako, iako generativna umjetna inteligencija može proizvesti rezultate koji se čine kreativnima, ona uglavnom rekombinira obrasce iz postojećih podataka umjesto generiranja istinski originalnih ideja.

To sugerira kako se umjetna inteligencija bori s dubljim procesom razmišljanja koji stoji iza kreativnosti, čak i ako konačni rezultat izgleda impresivno.

Drugim riječima, umjetna inteligencija može oponašati kreativnost, ali je zapravo ne razumije.

Pobjeđuje li umjetna inteligencija ljude u testovima kreativnosti? I da i ne.

Opsežne studije koje uspoređuju umjetnu inteligenciju s više od 100 tisuća ljudskih sudionika otkrile su kako umjetna inteligencija zapravo može nadmašiti prosječnu osobu na određenim strukturiranim testovima kreativnosti.

Ali, evo u čemu je kvaka: najkreativniji ljudi i dalje dosljedno nadmašuju umjetnu inteligenciju, često sa značajnom razlikom.

Iako umjetna inteligencija podiže osnovnu razinu kreativnosti, i dalje se bori kad treba dosegnuti najvišu razinu, gdje do izražaja dolaze originalnost, intuicija i jedinstvena perspektiva.

To je zato što ljudsku kreativnost oblikuju emocije, iskustvo, kontekst i osobna perspektiva, što umjetna inteligencija nema.

Osim toga, umjetna inteligencija teži konvergiranju prema poznatim obrascima. Neka istraživanja čak pokazuju da sadržaj generiran umjetnom inteligencijom može postati repetitivan ili upasti u klišeje bez ljudskog vodstva.

Zato umjetna inteligencija najbolje funkcionira kao kreativni asistent, pomažući u generiranju ideja ili ubrzavanju tijeka rada, a ne kao zamjena za ljudsku maštu, piše Digital Trends.