Razjasnili ključne dvojbe: Evo kako će izgledati start robotaksija u Zagrebu

Nakon objave suradnje Vernea s Uberom i kineskim Pony.AI-jem otvorio se niz pitanja o financiranju, tehnologiji i samom početku usluge robotaksija u Zagrebu. Iz kompanije su pojasnili ključne elemente projekta i način na koji će se usluga uvoditi

Iz Vernea ističu da partnerstvo s Uberom nije povezano s projektom koji se financira iz europskih fondova. Riječ je o zasebnoj fazi koja se u potpunosti financira privatnim kapitalom. Uber u projektu sudjeluje kao investitor i omogućuje pristup svojoj globalnoj platformi, dok će vozila biti dostupna i kroz Verneovu aplikaciju. Za sustav autonomne vožnje zadužen je Pony.AI.

Kompanija naglašava da su sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost korištena isključivo za razvoj, testiranje i pripremu konačnog sustava, u skladu s odobrenim fazama projekta. Dosad je iz EU fondova povučeno 89,7 milijuna eura, dok je iz privatnih izvora prikupljeno više od 100 milijuna eura. Prva faza: postojeća vozila i sigurnosni operater U početnoj fazi planirano je komercijalno lansiranje usluge uz korištenje postojećih vozila, i to uz prisutnost sigurnosnog operatera u vozilu. Riječ je o standardnom pristupu u industriji autonomne vožnje, koji koriste i vodeće svjetske kompanije. Takav model omogućuje postupnu provjeru sigurnosti sustava u stvarnim uvjetima.

Iz Vernea navode da je upravo sigurnost bila ključni razlog za uvođenje ove prijelazne faze. Kasnije dolazi potpuno autonomni model U drugoj fazi planiran je prelazak na potpuno autonomnu vožnju bez operatera. Tada bi na ulice trebala izaći i Verneova vlastita vozila – dvosjedi koji su već predstavljeni javnosti. Ta vozila nisu predviđena za vožnju uz prisutnost operatera, zbog čega se i uvodi postupni prijelaz kroz prvu fazu. Zašto je odabran Pony.AI Verne od početka ne razvija vlastiti sustav autonomne vožnje, nego se oslanja na rješenja partnera. Razlog su, ističu iz tvrtke, visoki troškovi i kompleksnost razvoja, koji se mjere u milijardama eura. Primjerice, Cruise (većinski u vlasništvu General Motorsa) uložio je preko 10 milijardi dolara, a Argo (glavni investitori Ford i Volkswagen) preko dvije milijarde dolara, a nisu postigli ništa.

Tvrtka je testirala više sustava, uključujući Mobileye i još nekoliko proizvođača. Nakon testiranja u stvarnim uvjetima, uključujući vožnje po Zagrebu, odabran je Pony.AI. Prema podacima iz kompanije, taj je sustav autonomno prešao više od 55 milijuna kilometara, dok je u Zagrebu testiran na više od 40.000 kilometara. Koja će vozila prva na ceste U prvoj fazi koristit će se postojeća vozila marke Arcfox, koja ne predstavljaju konačni proizvod. Njihova je uloga testiranje i priprema sustava prije potpune autonomije.

Robotaksi Verne Mate Rimca Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL







