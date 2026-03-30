Bluesky ima novu aplikaciju, neće svi biti sretni s time što donosi

Ranije ovog mjeseca Jay Graber , bivša glavna izvršna direktorica aplikacije Bluesky, odstupila je s dužnosti i preuzela ulogu glavne direktorice za inovacije platforme društvenih medija.

Zove se Attie i opremljena je softverom s umjetnom inteligencijom osmišljenim kako bi korisnicima omogućio prilagodbu svojih iskustava na društvenim mrežama uz pomoć Anthropicovog Claudea.

Novi glavni izvršni direktor Blueskyja Toni Schneider rekao je kako je to proizvod s umjetnom inteligencijom u velikoj mjeri usmjeren na ljude.

Ovo bi moglo razljutiti neke korisnike Blueskyja, budući je ta aplikacija poznata po tome što su objave koje izražavaju bilo što pozitivno o umjetnoj inteligenciji obično nepopularne. Dobar dio njenih korisnika žele tek puki klon Twittera kakav je bio prije no što ga je preuzeo Elon Musk.

No, Bluesky je izvorno zamišljen kao radikalno prilagodljiva i fleksibilna platforma, temeljena na otvorenom protokolu atpro. Graber, čija je karijera u tehnologiji započela u tvrtki za blockchain logistiku SkuChain, nikada nije posustala po pitanju prilagodljivosti.

Attie omogućava unos upita namijenjenih robotu za brbljanje. Aplikacija će obraditi sve što korisnik upiše, pronaći objave koje bi ga mogle zanimati na Blueskyju i drugim mrežama prilagođenim atpro-u te to koristiti za prilagodbu feeda i cjelokupnog iskustva.

Novo izdanje aplikacije još je u testiranju, piše Gizmodo.