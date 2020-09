Izabrali smo: Za ovih pet korisnih značajki Google Mapsa morate znati

Googleov alat za navigaciju sadrži niz praktičnih mogućnosti koje vam često mogu dobro doći. Evo nekih od njih

Više informacija o odabranoj ruti u jednom koraku

Možete upogoniti karticu Go kako bi dobili informacije o odabranoj ruti samo jednim klikom ili kuckanjem, što može biti korisno za relaciju koju prolazite na relaciji kuća-posao.

Unesite kućnu adresu i adresu posla, ako već niste. Kucnite Your data in Maps kako bi provjerili jesu li ranije unešene adrese ispravne.

Potom kucnite karticu Go (između dugmadi Explore i Saved pri dnu zaslona) kako bi dobili pregled pojedinosti vezanih uz vašu rutu.

Preuzmite zemljovide i koristite ih offline

Preuzimanje mapa može biti korisno ne samo kako bi uštedjeli na mobilnom internetu, već i ukoliko se nađete u područjima u kojima je signal loš ili ga uopće nema, a Wi-Fija također nema nigdje na vidiku.

Pronađite u aplikaciji Maps područje čiji zemljovid želite preuzeti. To može biti određeni dio grada ili cijeli grad. Skrolajte do dna zaslona do dugmeta directions. Kucnite ga.

Ako se ova opcija ne pojavljuje pokušajte s drugim trikom. Potražite područje koje vas zanima, kucnite sličicu s okomitim crtama kako bi otvorili izbornik i odaberite redom offline maps pa custom map.

Dodajte svom putu postaje

Nakon što ste krenuli na put kucnite dio pri dnu zaslona Mapsa gdje je prikazano očekivano vrijeme dolaska. Potom kucnite search along route i potražite mjesto gdje namjeravate zastati.

Možete unijeti adresu ili opću znamenitost, odnosno oznaku poput 'restoran' ili 'benzinska postaja'. Google će potražiti lokacije koje odgovaraju opisu, a usput su vam. Kad nađete onu koja vam odgovara kucnite na nju na mapi kako bi ju dodali.

Provjerite kakva je situacija s parkingom

Pri potrazi za uputama za vožnju pogledajte je li dostupna sličica sa slovom P, uz procjenu vremena za dolazak na odredište. Kucnete li ju, dobit ćete informaciju o tome je li parking ograničen na toj lokaciji (ako je ta informacija dostupna).

Maps vam može pomoći i pri pronalasku parkiranog vozila. Pokrenite aplikaciju, kucnite malu plavu točkicu koju koristite za označavanje lokacije.

Trebao bi se pojaviti izbornik pri dnu zaslona, u kojem je i opcija pomoću koje možete označiti lokaciju parkiranog vozila.