Recite 'ne' Googleu - ovako mu možete narediti da vas ne prati

Google, kao i velik broj 'besplatnih' internetskih usluga naplatu vrši putem oglašavanja i sakupljanja korisničkih informacija. Premda je nemoguće zaustaviti baš sve, praćenje putem lokacijske funkcije nešto je što bi svatko trebao kontrolirati

Prvo odsurfajte do https://myactivity.google.com/ i tamo birajte 'Activity Controls' odnosno kontrole aktivnosti. One se nalaze u lijevom dijelu izbornika. Skrolajte skroz do funkcij koje želite isključiti i isključite ih. Ovaj dio priče, napominjemo, možda potraje, pogotovo ako želite saznati na što koja stavka utječe. Aktivnosti koje bi otkrile vašu lokaciju uključuju 'Web and App Activity' (koji prati sve što ste radili u Googleovim aplikacijama i uslugama) i 'Location History' (koji prati kamo ste išli s uređajem). Vjerojatno ćete htjeti isključiti stavku 'Include audio recordings' koja šalje snimke glasa dok koristite aplikacije i nalazi se pod 'Web & App Activity'.

Praćenje lokacije vrlo je korisna funkcija mobilnih telefona - vrlo je praktično pronalaziti obližnje restorane ili benzinske postaje, no s druge strane, tu je i pitanje privatnosti. Želite li da Google vidi svo vaše kretanje? Jeste li ok s time da Mark Zuckerbergovi i ekipa znaju gdje ste u svakom mogućem trenutku?

Dok ste na stranici, bacite pogled i na 'Device Information' i izbrišite ga (radi se o informacijama o kontaktima, kalendarima i tako dalje), YouTube History' (koji sadrži sve što ste pogledali i pretraživali u YouTubeu' i 'Ad Personalization' (koji personalizira reklame prema onome što radite u aplikacijama).

Nakon što zaustavite sve podatke koje će Google pokušati skupiti, vrijeme je da izbrišete sve podatke koje je do sad sakupio. Vratite se u 'My Activity' i tamo birajte 'Delete activity by' u lijevom izborniku. Dobit ćete prozor u kojem možete brisati samo dio ili sve aktivnosti koje ste obavili u nekom razdoblju. Ako birate 'All time' (oduvijek) ili 'Custom range', moći ćete filtrirati informacije zavisno o uslugama (poput reklama, Chromea, Google Play Storea i tako dalje). Kad set spremni za konačno brisanje pritisnite 'Next'.



Zaustavite Google na vašem Anrdroidu



Da biste ograničili Googleve ovlasti na vašem Androidu, odite u postavke uređaja i pronađite karticu vezanu uz internetske profile. Tamo birajte svoj profil na Googleu i skrolajte sve dok ne pronađete stavku 'Manage your data & personalization' i birajte ju. Pronađite rubriku za kontrole aktivnosti, odnosno 'Activity controls'. Tamo, kao što smo radili kod preglednika, deaktivirajte ili pauzirajte razne aktivnosti. Ako želite detaljniji uvid u vaše aktivnosti, skrolajte i birajte 'Manage your activity controls' gdje ćete dobiti pristup još jednoj stranici sličnoj web stranici 'Activity Controls'.