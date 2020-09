Svakako isprobajte: Donosimo pregršt trikova za WhatsApp koje vjerojatno ne znate

Popularna aplikacija za brbljanje nudi veliki broj značajki i mogućnosti koje nisu posve poznate širokoj javnosti. Pogledajte što smo odabrali za vas ovom prilikom

Koristite WhatsApp na webu i desktop računalima

Otvorite u web pregledniku adresu web.whatsapp.com ili preuzmite desktop aplikaciju s whatsapp.com/download/. Potom otvorite WhatsApp na vašem pametnom telefonu i u njemu redom Settings, WhatsApp Web/Desktop, Scan the QR code on the browser or Desktop app i dalje pratie upute.

Kako bi WhatsApp za web ili kao desktop aplikacija funkcionirao morat ćete povezati računalo s mobitelom.

Promijenite pozadinsku sliku u prozoru za brbljanje

Standardnu početnu sliku kakvu vidite u pozadini svih vaših razgovora možete promijeniti. Evo uputa.

Android: otvorite Settings, Chats, Chat Wallpaper pa odaberite Wallpaper Library, Solid Colours, Gallery, Default ili No Wallpaper.

Za iOS: otvorite Settings, Chats, Chat Wallpaper pa odaberite Wallpaper Library, Solid Colours ili Photos.