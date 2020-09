Dodatno zaštitite vaš Android uz pomoć ovih pet korisnih postavki

Jeste li znali da vaš Android ima ugrađene sustave za dodatnu zaštitu od krađe i hakerskih napada? Pobrojali smo pet ključnih funkcija koje možete uključiti u postavkama i to bez instalacije ikakvog dodatnog softvera

Ako ste vlasnik Androida, uvijek je korisno provjeriti je li vaš uređaj dovoljno zaštićen. Moderne verzije popularnog operativnog sustava imaju nekoliko ugrađenih sigurnosnih alata te, premda dio njih aktiviramo pri prvom pokretanju uređaja, u izbornicima ima još nekoliko opcija koje bi vam u jednom trenutku mogle spasiti smartfon.

Find My Device

Gubitak uređaja, bilo da vam klizne u dvosjed ili ga netko ukrade, nikad nije ugodno iskustvo. Googleov Find my Device pomoći će vam pronaći vaš Android, što god s njime bilo, no problem je što ovu opciju morate aktivirati prije nego što nešto krene nizbrdo.

Kako biste aktivirali Find My Device, odite u postavke uređaja i tamo pod izbornikom Security pronađite Find my Device. Ako je slajder za aktivaciju opcije stavljen na uključeno, sve radi po planu. Nakon toga se vratite u postavke i uđite u izbornik Location kako biste lokacijske usluge mogli koristiti za potragu za smartfonom.

Ako želite pronaći svoj smartfon, odite na Googleovu stranicu Find My Device u pregledniku na kojem imate Google profil. Nakon toga možete instalirati Find My Device na drugi Android ili samo tražiti od Googlea da 'pronađe vaš uređaj' odnosno Find my Device. Aktivacijom ove opcije možete proizvesti zvuk kada tražite svoj uređaj te ga locirati unutar kuće, osigurati ga odjavom iz telefona i zaključavanjem ili, ako to situacija traži - brisanjem svog sadržaja.