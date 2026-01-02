IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

LUKVEL, traži Tehničara za audio i video sustave (m/ž) s interesom za suvremene tehnologije. Kandidat treba imati iskustvo u radu s alatima za instalaciju opreme, kao što su udarna bušilica, aku-bušilica i lemilica. Tvrtka nudi redovita primanja, stimulacije prema uspješnosti, božićnicu, dodatne dane godišnjeg odmora ili nagrade za rad, jubilarne nagrade te ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Zaposlenik će imati priliku za napredovanje, službeni mobitel, računalo i vozilo te sudjelovanje u brojnim stručnim usavršavanjima, radeći u timu iskusnih stručnjaka. Prijave su otvorene do 9. siječnja.

APPROBO zapošljava Tehničara za telekomunikacije (m/ž), sa srednjom stručnom spremom, sa ili bez iskustva. Kandidat treba biti spreman za rad na terenu i imati osnovno znanje rada na računalu. Poslodavac pruža podršku u radu i stjecanje iskustva, bonuse na plaću, automobil na korištenje te edukaciju i razvojne programe. Prijave su otvorene do 12. siječnja.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije traži Računalnog stručnjaka (m/ž) sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem računalnog, informatičkog ili prirodoslovno-matematičkog smjera. Kandidat treba imati najmanje tri godine radnog iskustva u struci, izvrsno poznavanje rada na računalu te aktivno znanje engleskog jezika. Posao uključuje brigu o ispravnom funkcioniranju opreme za strukturno kablirane i telefonske mreže, računalne opreme te uređaja na radnom stolu korisnika. Prijave su otvorene do 9. siječnja.

NavBiz zapošljava Konzultanta za poslovni sustav Microsoft Dynamics 365 Business Central (m/ž) aplikacijom i modulima prodaje, nabave i skladišnog poslovanja. Kandidat treba imati iskustvo u radu na kompleksnim IT projektima, sposobnost samostalnog rješavanja problema i rada u timu, razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine te dobro poznavanje relacijskih baza podataka i engleskog jezika. Potrebna je i vozačka dozvola B kategorije za odlazak kod klijenata. Poslodavac nudi dodatno usavršavanje, plaću od 1600 eur do 2400 eur neto, plaćeno zdravstveno osiguranje, bonuse, teambuilding i božićnicu. Prijave su otvorene do 17. siječnja.

MCS GRUPA, koja se bavi trgovinom, informatičkim inženjeringom i poslovnim savjetovanjem, traži Voditelja odjela razvoja (Development Team Lead) (m/ž) s najmanje sedam godina iskustva u .NET tehnologijama i najmanje dvije godine u ulozi seniora, arhitekta ili leada. Poslodavac nudi fleksibilnost rada, uključujući rad od kuće i klizno radno vrijeme, do 30 dana godišnjeg odmora, dodatni odmor za važne životne događaje, dodatno zdravstveno osiguranje, subvencioniranu MultiSport karticu, pokrivanje troškova prijevoza i toplog obroka te benefite za roditelje. Prijave su otvorene do 23. siječnja.