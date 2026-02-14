IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo što se nudi

Nestiom Improvement zapošljava Full Stack Developera (m/ž). Od kandidata se očekuje završeno visoko obrazovanje iz područja računarstva ili ekvivalentno praktično iskustvo te odlično poznavanje HTML-a, CSS-a i JavaScripta (ES6+), kao i rada s Google Firebaseom (Authentication, Real-time Database, Cloud Functions) i osnovno iskustvo s Google Cloud okruženjem. Poslodavac nudi stabilno zaposlenje u rastućoj tvrtki, rad na modernim web aplikacijama, mogućnost profesionalnog razvoja i ugodnu radnu atmosferu. Prijave su otvorene do 22. veljače.

Spar Hrvatska zapošljava Senior FrontEnd developera (m/ž) koji će sudjelovati u razvoju novog ERP rješenja od samog početka, s naglaskom na dizajn i implementaciju korisničkog sučelja u Vue.js okruženju. Kandidat će raditi u internacionalnom timu razvojnih inženjera te imati priliku istraživati i primjenjivati alate i metodologije umjetne inteligencije. Poslodavac nudi mogućnost rada na daljinu, pristup edukacijama, razvoj karijere, MultiSport karticu i rad u poticajnom okruženju. Prijave su otvorene do 4. ožujka.

LOGISTA zapošljava Junior Software Engineera (m/ž) za digitalizaciju procesa. Odabrani kandidat sudjelovat će u razvoju i održavanju internih aplikacija, automatizaciji poslovnih procesa, povezivanju sustava putem API-ja te radu s bazama podataka. Potrebno je osnovno razumijevanje programiranja i baza podataka, dok je iskustvo s backend razvojem i automatizacijom prednost. Poslodavac nudi početnu edukaciju, brojne benefite poput božićnice, regresa i sufinanciranja sportskih aktivnosti. Prijave su otvorene do 21. veljače.

Tvrtka M SAN Grupa zapošljava Business Development Managera za mrežne tehnologije (m/ž). Traži se kandidat sa srednjom ili visokom stručnom spremom tehničkog, ekonomskog ili srodnog usmjerenja te s najmanje pet godina iskustva u području mrežnih tehnologija, bilo kod vendora, integratora ili MSP-a. Poslodavac nudi stabilno radno okruženje u snažnoj regionalnoj IT grupaciji, stimulativna primanja te mogućnosti profesionalnog razvoja. Prijave su otvorene do 21. veljače.

HANFA zapošljava Višeg softver inženjera (m/ž). Od kandidata se očekuje završen sveučilišni ili stručni prijediplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova te najmanje tri godine iskustva u razvoju i održavanju softvera. Potrebno je odlično poznavanje različitih programskih paradigmi, rada s bazama podataka te DevOps praksi i procesa upravljanja životnim vijekom aplikacija. Poslodavac nudi stručno usavršavanje, klizno radno vrijeme i mogućnost povremenog rada na daljinu. Prijave su otvorene do 22. veljače.

Cjelokupnu ponudu aktivnih oglasa za posao možeš pronaći na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu.