IT-jevci, razmišljate o novom poslu? Provjerili smo koje zapošljavaju i što nude

09.02.2026 u 08:09

MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

Plavi tim, član INA Grupe, zapošljava SAP BI stručnjaka (m/ž). Traži se kandidat s visokom stručnom spremom iz područja informatike, ekonomije ili srodnih smjerova te najmanje tri godine iskustva rada sa SAP BI sustavima ili drugim izvještajnim sustavima. Prednost imaju kandidati s poznavanjem ABAP-a za napredne transformacije i korisničke funkcije te razvijenim analitičkim i komunikacijskim vještinama. Zaposlenicima su osigurane prigodne godišnje nagrade u obliku božićnice, uskrsnice i regresa, dodatno zdravstveno osiguranje i besplatan godišnji sistematski pregled. Prijave su otvorene do 16. veljače.

Lidl Hrvatska zapošljava IT Sistem Administratora – Server, Storage & Automatizacija (m/ž). Posao uključuje administriranje i optimizaciju VMware vSphere okoline, storage sustava te upravljanje Active Directory strukturom i zakrpama. Lidl nudi strukturirano uvodno školovanje uz mentora, brojne financijske i nefinancijske benefite, ugodnu radnu okolinu, rad na zanimljivim projektima, međunarodnu razmjenu znanja te kontinuirane edukacije. Prijave su otvorene do 16. veljače.

KENTBANK zapošljava Fullstack softver inženjera (m/ž). Odabrani kandidat radit će na razvoju i unapređenju aplikacija koje podržavaju poslovanje Riznice, uključujući tržišta, likvidnost i financijske instrumente. Posao obuhvaća razvoj backend logike, API-ja i integracija s core bankarskim i vanjskim sustavima, rad sa sustavima koji obrađuju osjetljive financijske podatke te suradnju s poslovnim korisnicima i IT timovima. Banka nudi konkurentnu plaću, radno vrijeme, mogućnost rada od kuće, snažnu timsku kulturu te brojne zdravstvene i obiteljske benefite. Prijave su otvorene do 11. veljače.

KONČAR – Digital zapošljava Poslovnog analitičara (m/ž). Uvjet je visoka stručna sprema tehničkog smjera te najmanje pet godina profesionalnog iskustva na sličnim poslovima. Poželjno je iskustvo u razvoju softverskih rješenja, osobito u domenama energetike, IoT-a i elektromobilnosti, uz napredno znanje engleskog jezika. Tvrtka nudi moderno radno okruženje usmjereno na digitalne platforme i rješenja, rad u novoj KONČAR diviziji, ugodan ured u širem centru grada i brigu o zdravlju zaposlenika. Prijave su otvorene do 14. veljače.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva zapošljava Samostalnog suradnika za digitalne i razvojne programe (m/ž). Kandidati moraju ispunjavati propisane uvjete obrazovanja i radnog iskustva sukladno HKO razinama, imati dobro znanje engleskog jezika te napredno znanje rada na računalu. Poželjno je iskustvo u razvoju i unapređenju digitalnih alata i platformi, poznavanje SQL-a i relacijskih baza podataka i testiranje digitalnih rješenja iz korisničke perspektive. Prijave su otvorene do 14. veljače.

