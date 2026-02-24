TRŽIŠTE RADA

IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo što se nudi

24.02.2026 u 10:06

MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

Roto dinamic zapošljava Specijalista za poslovne aplikacije (m/ž). Od kandidata se očekuje VSS informatičkog ili matematičkog smjera, poznavanje procesa i aplikacija u sektorima distribucije, logistike i prodaje, sposobnost pronalaženja praktičnih rješenja za unapređenje poslovnih procesa. Traži se od 1 do 3 godine radnog iskustva, a prihvatljiva je srednja stručna sprema ili visokokvalificirano obrazovanje. Poslodavac nudi stabilno radno okruženje, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, materijalne pogodnosti te popust na asortiman proizvoda. Prijave su otvorene do 28. veljače.

Cyberfortis zapošljava Cyber Security inženjera (m/ž). Poželjno je 2 do 4 godine iskustva u području kibernetičke sigurnosti te dobro poznavanje mrežnih protokola i sigurnosti (TCP/IP, DNS, VPN, firewall), operativnih sustava Linux i Windows te sigurnosnih alata poput SIEM-a, IDS/IPS-a i endpoint protection rješenja. Poslodavac nudi rad u stručnom i motiviranom timu, sudjelovanje na izazovnim projektima, kontinuirano učenje i profesionalni razvoj te podršku za certifikacije i edukacije. Prijave su otvorene do 28. veljače.

KOSTWEIN PROIZVODNJA STROJEVA zapošljava IT tehnologa (m/ž). Od kandidata se očekuje završeno obrazovanje IT smjera, iskustvo u IT podršci i/ili IT uslugama, izvrsne organizacijske sposobnosti i strukturiran pristup radu te sposobnost samostalnog planiranja i koordinacije zadataka i projekata. Traži se izvrsno znanje njemačkog ili engleskog jezika radi suradnje s kolegama u Austriji. Poslodavac nudi plaćene putne troškove u cijelosti te ostale neoporezive dodatke na plaću. Prijave su otvorene do 28. veljače.

Optika Kabel TV zapošljava Voditelja izgradnje i održavanja optičke mreže (m/ž). Potrebno je najmanje dvije godine iskustva u izgradnji i održavanju optičkih mreža te znanje rada u AutoCAD-u. Od kandidata se očekuju samoinicijativnost, komunikativnost, temeljitost, upornost, timski duh, odgovornost i usmjerenost na ciljeve. Mogu se prijaviti osobe sa srednjom, višom ili visokom stručnom spremom, uz vozačku dozvolu B kategorije. Poslodavac osigurava obuku, službeno računalo i mobitel, mogućnost napredovanja i školovanja, dinamično radno okruženje, službeno vozilo i potreban alat te isplatu prijevoza. Prijave su otvorene do 27. veljače.

OTOTRAK zapošljava Embedded Software Developera (junior/mid) (m/ž). Od kandidata se očekuje iskustvo u programiranju u C/C++ te rad s barem jednim od mikrokontrolera kao što su STM32, ESP32, nRF ili EFR32. Poslodavac nudi rad na globalno korištenom proizvodu, rad u manjem timu bez korporativne birokracije, priliku za učenje i razvoj, fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada na daljinu prema dogovoru te stimulativna i konkurentna primanja ovisno o iskustvu. Prijave su otvorene do 28. veljače.

Cjelokupnu ponudu aktivnih oglasa za posao možeš pronaći na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu.

