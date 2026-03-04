IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

Enison zapošljava Inženjera projektiranja, ponude i vođenja projekata (m/ž). Traži osobu koja ima VSS (građevina, strojarstvo ili srodno tehničko područje), 3–7 godina iskustva u čeličnim konstrukcijama, razumije statiku i konstrukcijske sustave, zna razmišljati u kategorijama cijene, marže i rizika te ima iskustvo u izradi ponuda i kalkulacija. Poslodavac nudi realan utjecaj na projekte, mogućnost preuzimanja sve veće odgovornosti, konkurentna primanja (fiksno + varijabilni dio) te profesionalni razvoj i napredovanje. Prijavi se do 5. ožujka.

Payten zapošljava Sistem integratora (m/ž) za ATM tim. Potrebno je 5 godina iskustva kao sistem inženjer ili integrator, iskustvo u instalaciji, konfiguraciji i održavanju MS operativnih sustava (Win 7, Win 10), poznavanje mrežnih protokola i umrežavanja, komunikacijske vještine te poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Poželjno je znanje pisanja skripti za automatizaciju administracije. Prijave su otvorene do 6. ožujka.

Monri Payments traži Support Specialist Juniora - POS (m/ž). Potrebna je SSS/VŠS/VSS, poznavanje rada s mrežama, napredno poznavanje MS Office (posebno Excel) i Windows OS, vrlo dobra komunikacija na hrvatskom i engleskom jeziku, dobra organiziranost i multitasking, integritet i odgovornost te spremnost za učenje. Poslodavac nudi profesionalni razvoj, godišnju evaluaciju primanja, dodatno zdravstveno osiguranje, putne troškove, naknadu za topli obrok, božićnicu, Multisport/PassSport opciju, hibridni rad, moderan ured i ugodnu radnu atmosferu. Požuri i prijavi se do 8. ožujka 2026.

dotSource traži Project Managera (m/ž/x) s višegodišnjim iskustvom u tehničkom upravljanju projektima, idealno u e-trgovini, web tehnologijama ili digitalnim platformama. Kandidat treba poznavati tradicionalne i agilne metode, raditi s Jirom i Confluenceom, imati analitički i strukturirani pristup, snažne komunikacijske vještine, njemački i engleski jezik, timski duh i poduzetnički mindset. Poslodavac nudi strukturirani onboarding, naknadu za djecu, subvencioniran prijevoz, poticajnu radnu atmosferu, klizno radno vrijeme, zdrav balans privatnog i poslovnog života, bonuse i sudjelovanje na edukacijama. Prijava traju do 28. ožujka.

HANFA traži kandidata na poziciji Viši softver inženjer (m/ž) sa završenim sveučilišnim ili stručnim prijediplomskim studijem (najmanje 180 ECTS), najmanje 3 godine iskustva u razvoju i održavanju softvera, odlično poznavanje objektno-orijentiranog, funkcionalnog, proceduralnog ili deklarativnog programiranja. Poslodavac nudi iskustvo suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama, stručno usavršavanje, klizno radno vrijeme i mogućnost povremenog rada na daljinu. Prijavi se do 4. ožujka.

