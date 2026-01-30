IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

SETCOR zapošljava IT tehničara (m/ž). Kandidat treba imati završenu SSS, VŠS ili VSS (univ. spec., univ. bacc. ili mag. struke), biti računalno pismen te imati dobro znanje engleskog jezika. Poželjno je do jedne godine radnog iskustva ili odrađen pripravnički staž, kao i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Poslodavac nudi puno radno vrijeme uz pasivna dežurstva te pripravnički staž u trajanju od jedne godine. Kandidatima se pruža prilika da postanu dio tima koji oblikuje budućnost tehničke podrške. Prijave su otvorene do 9. veljače.

Appenture zapošljava Quality Engineera (m/ž) koji sudjeluje u provedbi cjelokupnog testnog ciklusa tijekom razvoja softvera. Kandidat treba imati najmanje tri godine iskustva u automatiziranom testiranju, uključujući testiranje korisničkih sučelja i REST API-ja, te završen preddiplomski ili diplomski studij iz područja računarstva ili srodnog područja (ili ekvivalentno praktično iskustvo). Zainteresirani kandidati pozvani su da se prijave najkasnije do 8. veljače.

R.T.V. PRODUKCIJA zapošljava Tehničara za AVL opremu (m/ž). Kandidat treba imati završenu srednju ili višu stručnu spremu tehničkog smjera, poput elektrotehnike, medijske tehnike ili srodnih područja. Potrebno je osnovno poznavanje rada na računalu, dok je iskustvo rada s rasvjetnim, audio i video sustavima prednost, ali nije uvjet. Poslodavac nudi sudjelovanje u zanimljivim projektima poput koncerata, evenata i kongresa, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja te uključenost u cijeli proces produkcije, od ideje do izvedbe. Prijave su otvorene do 15. veljače.

Telemach Hrvatska zapošljava Višeg specijalista za tehničku podršku na terenu (m/ž). Kandidat treba imati najmanje srednju stručnu spremu i minimalno četiri godine prethodnog radnog iskustva. Poslodavac nudi kućni internet, službeni mobitel i laptop, dobrovoljno zdravstveno osiguranje sa sistematskim pregledom, slobodan dan za rođendan, najmanje 24 dana godišnjeg odmora uz dodatne dane prema radnom stažu, popuste na usluge, fleksibilno radno vrijeme, suradnju s MultiSportom te prijateljsku i timsku atmosferu. Prijave su otvorene do 18. veljače.

Metaprofile Data zapošljava Senior Backend Developera (m/ž). Kandidat treba imati najmanje pet godina radnog iskustva te snažno znanje PHP programiranja i modernih PHP frameworka poput Symfonya ili Laravela. Prednost imaju kandidati s iskustvom u radu sa sustavima velikih razmjera, sustavima u stvarnom vremenu, medijskom tehnologijom te poznavanjem AI/ML tehnologija i API-ja. Poslodavac nudi fleksibilno radno vrijeme prilagođeno individualnom ritmu produktivnosti, hibridni model rada s mogućnošću rada od kuće te plaću u skladu s iskustvom i stručnošću. Prijave su otvorene do 12. veljače.