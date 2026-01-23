IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko oglasa, ima sjajnih prilika

Agenor automatika zapošljava Voditelja projekata (m/ž) sa školovanjem iz elektrotehnike, računarstva, informacijskih tehnologija ili srodnih područja. Od kandidata se očekuje organiziranost, prilagodljivost, fokus na rješavanje problema, kreativnost, inovativnost, kolegijalnost i spremnost na timski rad, kao i na putovanja i terenski rad. Poslodavac nudi rad na tehnološki naprednim projektima, mogućnost profesionalnog napretka, fleksibilno radno vrijeme s povremenim radom od doma. Prijave su otvorene do 20. veljače.

CARNET je u potrazi za Višim savjetnikom 2 u Odsjeku za primjenu umjetne inteligencije, Sektor za umjetnu inteligenciju (m/ž). Od kandidata se očekuje poznavanje upravljanja projektima, posebno onima financiranim iz nacionalnih i EU izvora, razumijevanje relevantnih regulatornih okvira i strateških dokumenata, visoko razvijene organizacijske vještine, razvijene komunikacijske, prezentacijske i timske vještine. Nude ti rad u dinamičnom i fleksibilnom okruženju, pristup suvremenim mrežnim, računalnim i internetskim tehnologijama te stručno usavršavanje. Prijave su otvorene do 2. veljače.

DEKRA zapošljava na poziciji IT Helpdesk Consultant (m/f). Kandidat treba imati završen preddiplomski studij informacijskih tehnologija ili srodnog područja, prethodno iskustvo u korisničkoj podršci ili helpdesku, tehničke vještine za Windows, Linux i Mac (klijent i server), VMware/Hyper-V, MS 365/Azure, osnovno mrežno znanje i ITIL te izvrsno znanje engleskog jezika. Poslodavac nudi rad u multinacionalnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja, naknadu za obrok i prijevoz, osiguranje, MultiSport karticu te fleksibilno radno vrijeme uz mogućnost hibridnog rada nakon probnog perioda. Prijave su otvorene do 31. siječnja.

FACC Solutions Croatia zapošljava na poziciji IT koordinator (m/ž). Traži se tehničar za računalstvo ili srodno zanimanje, s izraženim interesom za IT i naprednu tehnologiju, precizan, organiziran i spreman na učenje, komunikativan i timski orijentiran te s poznavanjem engleskog jezika. Poslodavac nudi mentorstvo i podršku iskusnijih kolega, stimulativno okruženje i mogućnost napredovanja. Prijave su otvorene do 11. veljače.

IN2 grupa traži .NET Softverskog inženjera (IGEA) (m/f) koji treba imati iskustvo na poslovima softverskog inženjera, uključujući ER modeliranje (SQL), izradu web aplikacija (C#, .NET, HTML, CSS, JavaScript) i poznavanje JavaScript frameworka (JQuery, AngularJS, Angular). Poslodavac nudi formalni feedback svakih šest mjeseci, plan razvoja, mentorstvo, kvalitetnu radnu infrastrukturu, subvencionirani prijevoz, prehranu i vrtić/jaslice, dodatno zdravstveno osiguranje, božićnicu, plaćeni dopust i financijske potpore. Prijave su otvorene do 1. veljače.

