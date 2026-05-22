IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko oglasa, evo tko zapošljava

Laser Line d.o.o. traži Programera za razvoj Oracle PL/SQL i Java aplikacija (m/ž), a prednost imaju kandidati s iskustvom rada u Oracle alatima i PL/SQL jeziku. Poželjne su digitalne vještine rada u alatima poput Worda, Excela i Oracle tehnologija, uključujući Oracle APEX, Oracle Application Server, Oracle BI, Oracle Forms, Oracle Reports i Oracle SQL. Poslodvac nudi mogućnost napredovanja ovisno o rezultatima rada te mogućnost dodatnog školovanja. Prijave su otvorene do 7. lipnja.

Karlovačka banka traži Direktora Sektora informatike (m/ž) s visokom stručnom spremom tehničkog ili informatičkog usmjerenja te najmanje pet godina iskustva na voditeljskim IT pozicijama. Od kandidata se očekuje razumijevanje IKT infrastrukture, sigurnosti i operativnih procesa, kao i iskustvo u razvoju softvera, koordinaciji timova i upravljanju vanjskim partnerima. Banka nudi odgovornu i strateški važnu poziciju, mogućnost hibridnog rada, stručan i profesionalan radni okoliš te prilike za daljnji razvoj i edukacije. Prijave traju do 1. lipnja.

ENEA Software zapošljava System Architecta (m/ž) sa završenim studijem telekomunikacija, računarstva, elektrotehnike ili srodnog područja, uz mogućnost prijave kandidata s relevantnim praktičnim iskustvom. Kandidati trebaju imati napredno razumijevanje mrežnih i routing principa, osnovno znanje mobilnih telekomunikacijskih mreža te izvrsno poznavanje engleskog i hrvatskog jezika. Tvrtka nudi fleksibilan hibridni način rada, međunarodno i inkluzivno radno okruženje, konkurentan paket benefita te kontinuirane prilike za razvoj karijere i edukaciju. Prijave su otvorene do 2. lipnja.

europhone d.o.o. traži Tehničara u telekomunikacijama (m/ž) za instalaciju, montažu i održavanje telekomunikacijske opreme, uključujući internet, telefoniju i optičke mreže. Posao uključuje rad na pristupnoj mreži, otklanjanje kvarova, mjerenje kvalitete signala te komunikaciju s korisnicima. Poslodavac nudi bonuse, službeno vozilo dostupno 24/7, službeni tablet i mobitel, strukturiran onboarding program te MultiSport program. Prijave su otvorene do 8. lipnja.

E.ON Digital Dialog zapošljava na poziciji PMO – Program Manager Officer IT (m/w/d) s višegodišnjim iskustvom rada u PMO-u, projektnom ili IT okruženju te dobro razumijevanje SAFe i agilnih metodologija. Poželjno je iskustvo rada s alatima poput JIRA-e i Confluencea, kao i izražene organizacijske i komunikacijske vještine. Tvrtka nudi fleksibilno radno vrijeme, remote model rada uz nekoliko dana mjesečno u uredu, konkurentna primanja, bonuse, dodatno zdravstveno osiguranje i druge pogodnosti. Prijave su otvorene do 3. lipnja.

