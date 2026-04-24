DeepSeek predstavio novi AI model V4

Kao i prethodna verzija V3, novi V4 ostaje open-source, što znači da programeri mogu preuzeti izvorni kod, pokretati model lokalno i prilagođavati ga vlastitim potrebama. Iz tvrtke tvrde da on pokazuje snažne rezultate u usporedbi s domaćim konkurentim a, osobito u zadacima koji uključuju rad s AI agentima, obradu znanja i zaključivanje.

Riječ je o prvom većem iskoraku tvrtke nakon modela R1, koji je prije više od godinu dana izazvao snažan odjek na globalnom tehnološkom tržištu. R1 je, naime, postigao iznenađujuće dobre rezultate u odnosu na konkurenciju, i to uz znatno niže troškove razvoja u usporedbi s modelima američkih tvrtki.

DeepSeek V4 je optimiziran za rad s alatima za razvoj agenata, uključujući rješenja poput Claude Codea, a dostupan je u dvije varijante, 'pro' i 'flash', koje se razlikuju po veličini i performansama, ovisno o potrebama korisnika, piše CNBC.

Startup iz Hangzhoua osnovan je 2023., a već krajem 2024. godine privukao je veliku pažnju besplatnim modelom V3. Tvrtka je tada tvrdila da je treniran uz korištenje slabijih čipova i uz znatno niže troškove nego kod konkurenata poput OpenAI-a i Googlea.

U siječnju 2025. godine DeepSeek je ojačao poziciju modelom R1, koji je u pojedinim testovima dosezao ili nadmašivao performanse vodećih svjetskih modela. Takav razvoj potaknuo je rasprave o tome koliko su zapravo nužna golema ulaganja u AI infrastrukturu, s obzirom na to da se konkurentni rezultati mogu postići i uz znatno manji budžet.

Unatoč kasnijim nadogradnjama, nijedan model nakon R1 nije imao jednak tržišni odjek, a DeepSeek se sada suočava s rastućom konkurencijom u kineskom AI sektoru, koji posljednjih mjeseci ubrzano raste. Među glavnim rivalima ističu se tehnološki divovi poput Alibabe i ByteDancea, koji su također predstavili nove modele.