Instagram ima novu značajku za Reelse, obradovat će vas

Instagram je najavio novu značajku pod nazivom 'Watch History', koja korisnicima omogućuje povratak i pregled svih prethodno gledanih Reels videa. Ova opcija već neko vrijeme postoji na konkurentskoj platformi TikTok, a sada postaje dostupna i korisnicima Instagrama.

Nova funkcionalnost omogućuje pronalaženje videa koji su možda slučajno izgubljeni tijekom korištenja aplikacije. Primjerice, korisnik može biti prekinut telefonskim pozivom, slučajno zatvoriti aplikaciju ili jednostavno izgubiti video u beskonačnom feedu Reels sadržaja.

'Jeste li ikada pokušali pronaći Reel koji ste gledali na Instagramu, ali ga više ne možete naći?' pitao je Adam Mosseri, šef Instagrama. 'Sada postoji nova značajka koja bi trebala pomoći. Ako odete na ‘Profil’, zatim u ‘Postavke’ i pod ‘Vaša aktivnost’ odaberete ‘Watch History’, moći ćete vidjeti svaki Reel koji ste ikada gledali.'