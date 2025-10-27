Instagram ima novu značajku za Reelse, obradovat će vas

Najnovija opcija u Instagramu korisnicima omogućuje pregled svih pogledanih Reelova, a dostupna je od petka
Instagram je najavio novu značajku pod nazivom 'Watch History', koja korisnicima omogućuje povratak i pregled svih prethodno gledanih Reels videa. Ova opcija već neko vrijeme postoji na konkurentskoj platformi TikTok, a sada postaje dostupna i korisnicima Instagrama.
Nova funkcionalnost omogućuje pronalaženje videa koji su možda slučajno izgubljeni tijekom korištenja aplikacije. Primjerice, korisnik može biti prekinut telefonskim pozivom, slučajno zatvoriti aplikaciju ili jednostavno izgubiti video u beskonačnom feedu Reels sadržaja.
'Jeste li ikada pokušali pronaći Reel koji ste gledali na Instagramu, ali ga više ne možete naći?' pitao je Adam Mosseri, šef Instagrama. 'Sada postoji nova značajka koja bi trebala pomoći. Ako odete na ‘Profil’, zatim u ‘Postavke’ i pod ‘Vaša aktivnost’ odaberete ‘Watch History’, moći ćete vidjeti svaki Reel koji ste ikada gledali.'
Značajka omogućuje sortiranje videa po datumu, bilo u posljednjem tjednu, mjesecu ili u određenom vremenskom rasponu. Korisnici također mogu, ako to žele, izbrisati pojedine Reelse iz svoje povijesti gledanja. Uz to, Instagram nudi veću fleksibilnost u odnosu na TikTok jer videe možete sortirati kronološki, obrnuto kronološki ili prema autoru.
Instagram je naveo kako je ova opcija bila jedna od najtraženijih među korisnicima. Prije njezina uvođenja, mnogi su pokušavali pronaći izgubljene videe putem zaobilaznih metoda, poput preuzimanja svojih podataka iz aplikacije i ručnog pretraživanja. Nova značajka uvelike pojednostavljuje taj proces i čini iskustvo gledanja Reels sadržaja usporedivim s onim na TikToku.
Od svog lansiranja kao TikTokov pandan, Instagram Reels postupno dobiva brojne funkcionalnosti već prisutne na konkurentskoj platformi. Nedavno je uvedena mogućnost povezivanja više Reels videa u seriju te Picture-in-Picture način gledanja, koji korisnicima omogućuje da nastave pregledavati sadržaj dok koriste druge dijelove aplikacije - obje opcije koje TikTok već nudi, piše TechCrunch.