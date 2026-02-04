Infineon ulaže 500 milijuna eura u proizvodne kapacitete

Njemački proizvođač čipova Infineon objavio je u srijedu da planira u ovoj fiskalnoj godini uložiti dodatnih 500 milijuna eura u proizvodne kapacitete kako bi držao korak s potražnjom za podatkovne centre
Tvrtka je tako povećala planirana ulaganja za fiskalnu 2026. koja je započela 1. listopada na 2,7 milijardi eura, s naglaskom prije svega na čipove koji pokreću podatkovne centre.
Očekuju da će im prošireni proizvodni kapaciteti donijeti prihod od poslovanja s umjetnom inteligencijom u ovoj fiskalnoj godini od 1,5 milijardi eura. U fiskalnoj 2027. trebali bi poskočiti za dvije trećine, na 2,5 milijardi eura.
'Vrlo dinamična potražnja za umjetnom inteligencijom na inače prigušenom tržištu pruža snažan poticaj Infineon“, rekao je izvršni direktor Jochen Hanebeck.
„Kako bismo na najbolji mogući način uslužili naše klijente, proizvodne kapacitete prilagođavamo daljnjem rastu potražnje i ubrzavamo naša ulaganja na u tom području“, dodao je Hanebeck.
Infineon je također izvijestio da je u tri mjeseca zaključno s prosincem, prvom tromjesečju fiskalne 2026., ostvario prihod od 3,66 milijardi eura, za sedam posto veći nego u istom razdoblju godine ranije. Dobit je uvećana za četiri posto, na 256 milijuna eura.
Prihod Infineonova segmenta energetskih i senzorskih sustava pao je pak na kvartalnoj razini za tri posto, kliznuvši na 1,17 milijardi eura, ali uprava očekuje da će rasti puno brže od prosjeka grupe u ostatku poslovne godine zahvaljujući upravo potražnji za potrebe podatkovnih centara.
U fiskalnoj 2026. i dalje očekuju umjereni rast prihoda u odnosu na prošlogodišnje 14,662 milijarde eura.