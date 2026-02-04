Infineon ulaže 500 milijuna eura u proizvodne kapacitete

Tvrtka je tako povećala planirana ulaganja za fiskalnu 2026. koja je započela 1. listopada na 2,7 milijardi eura, s naglaskom prije svega na čipove koji pokreću podatkovne centre.

Očekuju da će im prošireni proizvodni kapaciteti donijeti prihod od poslovanja s umjetnom inteligencijom u ovoj fiskalnoj godini od 1,5 milijardi eura. U fiskalnoj 2027. trebali bi poskočiti za dvije trećine, na 2,5 milijardi eura.

'Vrlo dinamična potražnja za umjetnom inteligencijom na inače prigušenom tržištu pruža snažan poticaj Infineon“, rekao je izvršni direktor Jochen Hanebeck.